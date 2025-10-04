Одесситов после потопа предупредили о 'значительном дожде': объявлен I уровень опасности

После потопа, вызванного значительными осадками, в Одессе снова ожидается ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение в городе у Черного моря объявлено на 4 октября.

Метеорологические явления будут I уровня (желтого) опасности. Об этом говорится в предупреждении на сайте Одесского городского совета.

Штормовое предупреждение

По информации гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первой половине дня 4 октября в Одессе существует высокая вероятность сильного дождя. При чем синоптики предупредили, что обильные осадки сохранятся до конца суток.

Одесская мэрия призывает одесситов и гостей города быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями. Также местная власть просит не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.

Кроме того, людей предупредили о высокой опасности в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, в связи с чем есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В свою очередь местные Telegram-каналы пишут, что Одессу уже заливает дождем. На некоторых участках снова начинает накапливаться вода, что грозит повторением стихийного бедствия, которое настигло город несколько дней назад.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

