Сырский рассказал о трансформации системы военной службы в ВСУ: каких изменений следует ожидать
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский объявил о начале комплексной трансформации системы военной службы. Одним из ключевых элементов реформы станет развитие сержантского корпуса и расширение его роли в военном управлении.
Реализация соответствующего плана продлится до конца 2027 года. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.
"Продолжаем комплексную трансформацию системы военной службы в Вооруженных Силах Украины, первый этап которой уже начат. Одним из ключевых направлений этой работы является дальнейшее развитие сержантского корпуса", — – говорится в сообщении.
По словам Сирского, уже утвержден план мероприятий, направленных на восстановление, обеспечение функционирования и дальнейшее развитие сержантского корпуса. Основой реформ станет внедрение современных принципов военного управления, в частности философии Mission Command, которая предусматривает децентрализацию принятия решений, развитие инициативы и делегирование полномочий.
В рамках трансформации планируется не только расширение института инструкторов в учебных центрах, но и введение должностей дрил-сержантов в подразделениях базовой подготовки. Кроме того, предусмотрено увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней.
Как отметил главнокомандующий, это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессам подготовки и принятия решений. Особое внимание будет уделяться боевым подразделениям, где роль младших командиров имеет решающее значение.
Опыт войны, по словам Сирского, доказал необходимость повышения самостоятельности и ответственности сержантского состава. В частности, старшие сержанты должны быть готовы в случае необходимости замещать командиров без потери управляемости подразделений.
Отдельным направлением станет расширение прав и полномочий сержантов, а также совершенствование распределения функций между сержантским и офицерским составом. Планируется более четко определить зоны ответственности между командирами и старшими сержантами.
Важной составляющей реформы является развитие системы профессиональной подготовки. Предусматривается максимальное приближение обучения к условиям современной войны, более широкое внедрение практических занятий, современных технологий и использование боевого опыта.
Также планируется совершенствование порядка прохождения службы на сержантских должностях и создание эффективных механизмов управления карьерой. В командовании признают, что именно в этой сфере накопилось немало проблем, требующих решения.
Особое внимание будет уделено повышению социальных стандартов службы и урегулированию вопросов денежного обеспечения. В частности, речь идет об устранении дисбалансов в системе оплаты труда и мотивации отдельных категорий сержантского состава.
"В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения", — – отметил Сырский.
Он подчеркнул, что большинство старших сержантов имеют значительный боевой опыт и прошли путь от солдата до руководящих должностей, поэтому их вклад в боеспособность армии должен получать должную оценку. Не менее важным является вопрос денежного обеспечения инструкторского состава и штабных сержантов.
Завершающим элементом трансформации станет укрепление профессионального единства сержантского корпуса, развитие его организационной культуры и сохранение воинских традиций.
"Сержантский корпус был и остается одной из основ Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно создавать условия для профессионального роста сержантов, повышения их авторитета и усиления роли на всех уровнях военного управления", — – резюмировал главкомандующий.
Напомним, Украина продолжает укреплять оборону приграничных зон в северных регионах. С целью повышения эффективности прикрытия рубежей продолжается формирование новых подразделений беспилотных систем.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский заявил о росте преимущества Украины в сфере применения беспилотных технологий на фронте. По его словам, украинские силы не только не уступают противнику, но и на отдельных направлениях опережают его.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!