Сырский рассказал о трансформации системы военной службы в ВСУ: каких изменений следует ожидать

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский объявил о начале комплексной трансформации системы военной службы. Одним из ключевых элементов реформы станет развитие сержантского корпуса и расширение его роли в военном управлении.

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Реализация соответствующего плана продлится до конца 2027 года. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

"Продолжаем комплексную трансформацию системы военной службы в Вооруженных Силах Украины, первый этап которой уже начат. Одним из ключевых направлений этой работы является дальнейшее развитие сержантского корпуса", — – говорится в сообщении.

По словам Сирского, уже утвержден план мероприятий, направленных на восстановление, обеспечение функционирования и дальнейшее развитие сержантского корпуса. Основой реформ станет внедрение современных принципов военного управления, в частности философии Mission Command, которая предусматривает децентрализацию принятия решений, развитие инициативы и делегирование полномочий.

В рамках трансформации планируется не только расширение института инструкторов в учебных центрах, но и введение должностей дрил-сержантов в подразделениях базовой подготовки. Кроме того, предусмотрено увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней.

Как отметил главнокомандующий, это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессам подготовки и принятия решений. Особое внимание будет уделяться боевым подразделениям, где роль младших командиров имеет решающее значение.

Опыт войны, по словам Сирского, доказал необходимость повышения самостоятельности и ответственности сержантского состава. В частности, старшие сержанты должны быть готовы в случае необходимости замещать командиров без потери управляемости подразделений.

Отдельным направлением станет расширение прав и полномочий сержантов, а также совершенствование распределения функций между сержантским и офицерским составом. Планируется более четко определить зоны ответственности между командирами и старшими сержантами.

Важной составляющей реформы является развитие системы профессиональной подготовки. Предусматривается максимальное приближение обучения к условиям современной войны, более широкое внедрение практических занятий, современных технологий и использование боевого опыта.

Также планируется совершенствование порядка прохождения службы на сержантских должностях и создание эффективных механизмов управления карьерой. В командовании признают, что именно в этой сфере накопилось немало проблем, требующих решения.

Особое внимание будет уделено повышению социальных стандартов службы и урегулированию вопросов денежного обеспечения. В частности, речь идет об устранении дисбалансов в системе оплаты труда и мотивации отдельных категорий сержантского состава.

"В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения", — – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что большинство старших сержантов имеют значительный боевой опыт и прошли путь от солдата до руководящих должностей, поэтому их вклад в боеспособность армии должен получать должную оценку. Не менее важным является вопрос денежного обеспечения инструкторского состава и штабных сержантов.

Завершающим элементом трансформации станет укрепление профессионального единства сержантского корпуса, развитие его организационной культуры и сохранение воинских традиций.

"Сержантский корпус был и остается одной из основ Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно создавать условия для профессионального роста сержантов, повышения их авторитета и усиления роли на всех уровнях военного управления", — – резюмировал главкомандующий.

Напомним, Украина продолжает укреплять оборону приграничных зон в северных регионах. С целью повышения эффективности прикрытия рубежей продолжается формирование новых подразделений беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский заявил о росте преимущества Украины в сфере применения беспилотных технологий на фронте. По его словам, украинские силы не только не уступают противнику, но и на отдельных направлениях опережают его.

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