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Объявлены победители пятого Всеукраинского конкурса эссе музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Объявлены победители пятого Всеукраинского конкурса эссе музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Пятый Всеукраинский конкурс эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова и приуроченный к 20-летию Фонда, объединил сотни школьников, студентов и учителей со всех уголков Украины и из-за рубежа. В своих работах участники поделились личными историями о помощи, поддержке и человеческом неравнодушии во времена войны.

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Каждое эссе было внимательно прочитано командой Фонда и профессиональным жюри. И сегодня мы рады объявить имена победителей!

Список победителей по ссылке.

Победители конкурса получат ценные призы, а все участники и финалисты – электронные дипломы.

Со всеми победителями команда Фонда свяжется лично и сообщит детали получения призов. Фонд Рината Ахметова искренне благодарит каждого, кто принял участие в конкурсе, поделился своими мыслями, чувствами и мечтами.

"Больше всего запомнились те работы, где авторы задавали себе вопрос: "Что теперь изменилось во мне?" и честно искали ответ. Также поразили произведения, в которых молодые люди экспериментировали с литературными формами – это свидетельствует о начитанности и глубоком мышлении", – отметила Наталья Мисюк, писательница и член жюри конкурса.

Лучшие эссе пополнят коллекцию Музея "Голоса Мирных" – крупнейшее в мире собрание историй гражданских о войне в Украине. На сегодня Музей собрал уже более 130 000 личных историй.

"Меня глубоко тронуло каждое эссе. Несмотря на разный стиль написания и разный возраст авторов, все тексты объединяет общее – большая внутренняя травма, опыт потери и стремление сохранить человечность", – поделилась впечатлениями Таис Золотковская, писательница и член жюри.

Конкурс проходит уже в пятый раз. Его организаторами являются Фонд Рината Ахметова в партнерстве с Государственным научным учреждением "Институт модернизации содержания образования" и Министерством образования и науки Украины.