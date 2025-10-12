Обучение продолжается несмотря ни на что: украинский ребенок в темноте с фонариком читает книгу из-за российского теракта. Трогательное фото

Любознательный ребенок, сосредоточенно рассматривающий книгу при свете фонарика, стал ярким примером украинской несокрушимости. Фото, сделанное во время аварийного отключения электричества после очередного российского теракта, быстро разлетелось по сети.

Фотографией в Threads поделилась пользовательница Viktoriia Chernova. Снимок сразу привлек внимание украинских пользователей и страницы UNITED24, которая опубликовала его с комментарием о силе украинского духа.

"Несмотря на все трудности, вызванные российской агрессией, украинцы продолжают жить, творить, расти, бороться и доказывать, что жизнь всегда сильнее любой агрессии и террора. россия стремится сломать украинцев темнотой и холодом. Но, как и все предыдущие зимы, ей это не удастся", – говорится в заметке.

Сила в простых моментах

В комментариях женщина объяснила, что их семья живет не в прифронтовом городе, поэтому более-менее тихо. Но из-за длительных отключений света ребенку приходится читать при фонарике.

"Весь контекст того, что ребенок растет во время войны, ужасен. Но мы не в прифронтовом городе, поэтому более-менее тихо. Это больше для родителей, они переживают за жизнь и здоровье детей. А то, что без света пол дня – то все можно пережить, у ребенка от этого стресса не было", – написала Viktoriia Chernova в комментариях.

Ее слова отозвались многим родителям, которые узнали себя в подобных ситуациях. Несмотря на войну, украинские дети продолжают учиться, мечтать и открывать мир, а родители – делать все, чтобы они чувствовали заботу и любовь.

Украинцы не сдаются

Россия в очередную осень и зиму стремится сломить украинцев темнотой и холодом, но эти фото каждый раз доказывают обратное. Как и в предыдущие зимы, украинцы готовятся к испытаниям и не теряют веры. Маленький свет фонарика у ребенка стал символом большой силы – той, что помогает выдержать любую темноту.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине отопительный сезон во Львове начнется на одну-две недели позже. Это время городские власти используют для проверки резервных источников тепла и электроснабжения.

