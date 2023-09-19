Облачно с прояснениями и +27 тепла: синоптики дали прогноз погоды на среду, 20 сентября

Сентябрь продолжает радовать украинцев почти летним теплом. И, несмотря на то, что в среду, 20 сентября, местами в нашей стране ожидается дождь, температура воздуха будет достаточно комфортной.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в Украине в этот день будет держаться облачная погода с прояснениями.

20 сентября кратковременные дожди пройдут в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. А в Карпатах и Закарпатье местами с грозами.

На остальной территории осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный, только в западных областях – "свой родной" западный. Он будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Видео дня

Осень все же дает о себе знать, и ночи в Украине станут прохладнее. Ночью ожидается +12...+17 градусов, а в восточных и северо-восточных регионах будет колебаться от +8 до +13.

А вот днем будет еще достаточно тепло. Температура воздуха прогреется до +19...+24, а на востоке и юге столбики термометров поднимутся до +27.

Погода в Киеве

На Киевщине 20 сентября будет облачно с прояснениями. В области ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, 5-10 м/с.

В столице днем температура воздуха будет достаточно ласковой и будет держаться в пределах +20...+22. Ночью столбики термометров будут показывать +14…+16.

По области днем ожидается +19…+24, а ночью от +12 до +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозки в следующие две недели не прогнозируется. Однако атмосферный фронт принесет небольшие осадки во всех регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!