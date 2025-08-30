'Нерациональная история': Селезнев объяснил, почему 40-километровая буферная зона не сработает в Украине

Идея создания 40-километровой буферной зоны выглядит привлекательной с точки зрения уменьшения потерь, однако ее реализация в нынешних условиях нереальна. Единственным действенным путем остановить агрессию России остается усиление армии Украины оружием и техникой, ведь миротворческие инициативы без политических соглашений не работают.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он рассказал, что, на его взгляд, инициатива Европы по созданию 40-километровой буферной зоны не является чем-то реалистичным.

"Разговоры ради разговоров"

Селезнев, в частности, указал, что европейские партнеры выражают неготовность отправлять в миротворцев в Украину.

"Безусловно, такая инициатива имеет право на существование, но, учитывая нашу реальность, я абсолютно уверен, что нет (не реалистична. – Ред.). Прежде всего, наши европейские партнеры все как один заявляют о том, что они не готовы отправлять в статусе миротворческих сил своих военнослужащих, вряд ли они в какой-то ближайшей или среднесрочной перспективе изменят свою позицию. Все реально боятся гибели военнослужащих своих армий", – сказал эксперт.

Селезнев добавил, что разговор о 40-километровой буферной зоне – это "история очень хорошая", потому что такая зона бы позволила минимизировать потери не только военных, но и гражданского населения в ее районе от воздействия вражеских артиллерийских снарядов, управляемых авиационных бомб.

"Но я думаю, что все-таки это разговоры ради разговоров. Самый эффективный действенный способ остановить эту войну – это накачка украинских Сил обороны достаточным количеством средств и вооружений, потому что единственный аргумент, который воспринимают и на который рефлексируют и Владимир Путин, и его окружение, – это аргумент силы", – пояснил он.

Остальное, продолжил Селезнев, – миротворческие инициативы, саммиты, семинары, круглые столы, политические заявления – не работает.

Единственный формат, который позволит остановить кровопролитие – это достаточно действенный аргумент украинской армии в виде вооружения, техники, боеприпасов, специального оборудования и технологий, которые дадут Украине технологическое преимущество на поле боя, пояснил эксперт.

Почему Кремль заинтересован в буферной зоне

Он также дал ответ на вопрос, есть ли разница между буферной зоной, о которой говорят в Европе, и буферной, или "санитарной зоной", которой хочет Москва.

Селезнев рассказал, что буферная зона – это фактически "дистанция, выжженная земля", где, по сути, не должно быть "никого и ничего", которая создает возможности для ответных реакций в случае агрессии и попыток перехода противника в наступление на том или ином участке сквозь буферную зону.

"В принципе, эту задачу сейчас ставит Путин перед своей армией в части создания буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Время от времени о буферной зоне говорят и некоторые европейские дипломаты. Но опять же, желание может быть, но технически его реализовать невозможно", – сказал он.

Эксперт добавил: его собственный опыт 2009 года во время пребывания в составе сил KFOR на территории Косово свидетельствует о том, что де-факто создание буферных зон "абсолютно нерациональная, непрактичная история".

"Непосредственное присутствие миротворческих сил и средств на территории зоны ведения боевых действий, чтобы таким образом самим своим присутствием стабилизировать ситуацию и не допустить рисков возникновения новых витков эскалации – это да. Но стоять сплошной стеной между двумя враждующими сторонами, при условии, что стороны не достигли соглашения о прекращении огня – это означает делать из миротворцев смертников", – сказал он.

По словам Селезнева, кейс миротворчества способен реализоваться в случае достижения соответствующих соглашений.

"На какой платформе соглашение? ООН не работает. В Совбезе ООН – путинская Россия и Китай. Поэтому эта тема абсолютно без вариантов на продвижение. Под флагом НАТО, как это было в Косово? Так же нереально – путинская пропаганда буквально сходит с ума, рассказывая о том, что они ни при каких условиях не согласятся на присутствие военнослужащих стран Североатлантического Альянса как миротворцев на территорию Украины", – указал он.

А другие возможные посредники, в частности Китай или Беларусь, "абсолютно четко декларируют свою позицию" и "уж точно не могут быть равноудаленными от сторон конфликта".

"В рамках каких-то двусторонних соглашений у меня была надежда на Коалицию желающих, но, как видим, время прошло, а желающих как-то поубавилось. Сейчас мы все чаще слышим заявления европейских лидеров о том, что они не готовы отправлять свои войска на территорию Украины, в частности в роли миротворческих сил. Какая-то материально-техническая помощь, помощь разведывательной информацией – да. Но я не вижу предпосылок к другим вариантам, влияющим на ситуацию на поле боя", – резюмировал Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа в Польше заявили, что страна "остается преданной идее не отправлять войска в Украину" и не участвовать в сухопутных операциях миротворческих сил. В то же время именно Польша станет базой для иностранных войск, размещенных в Украине, будет организовывать логистику и обеспечит аэропорты для их самолетов.

