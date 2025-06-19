Не вернулся с поля боя: на Донецком направлении погиб харьковский полицейский Валерий Мякшин. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины – в боях с врагом в Донецкой области погиб харьковский полицейский Валерий Мякшин. Последний бой он принял 31 мая 2025 года.

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Валерия не стало во время выполнения боевого задания возле одного из населенных пунктов в Донецкой области. О потере сообщили в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Отмечается, что погибший воин был старшим сержантом полиции, полицейским взвода № 1 роты № 5 БПОН (стрелковый).

"Полицейский получил смертельные ранения в результате авиационных обстрелов со стороны военнослужащих РФ. Через несколько дней тело погибшего было эвакуировано с поля боя", – отметили в пресс-службе полиции.

Валерий посвятил службе в органах внутренних дел более 30 лет своей жизни. В 2024 году он присоединился к стрелковому батальону и стал на защиту своей Родины от российских оккупационных войск.

Без отца остались 22-летняя дочь и 5-летний сын.

"Руководство и коллектив полиции Харьковщины выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою! Навсегда в строю", – добавили в полиции.

Накануне стало известно, что на Харьковском направлении погиб Виталий ("Турист") Карвацкий – воин Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, который был оператором FPV-дронов. Его сердце перестало биться 11 июня.

Также на войне во время выполнения боевых задач погиб молодой военнослужащий Николай Топал из Николаевской области. Защитнику навеки осталось 30 лет.

В борьбе против российских захватчиков погиб командир роты Виктор Антонив из Николаева. Он был одним из основателей областной стражи, а осенью 2023 года присоединился к Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области в результате обстрела РФ погиб работник энергетической отрасли – 38-летний Алексей Бевза, электрослесарь службы подстанций. В момент атаки он проводил восстановительные работы после предыдущего обстрела оккупантов.

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