Не 'сушилка': как правильно назвать на украинском

Представьте, что вам нужно что-то высушить – выстиранную одежду, помытую посуду, мокрые ботинки, фрукты на зиму и тому подобное. Как вы назовете на украинском языке устройство, которое в этом поможет?

Многие дадут ответ "сушилка". И, к сожалению, ошибутся. Это слово является прямым заимствованием из русского языка и не укладывается в логику словообразования, присущую украинскому. OBOZ.UA разбирался в нюансах.

Для начала давайте разберемся, каким путем образуются подобные существительные. Они состоят из глагольной основы, к которой добавляются определенные суффиксы. Если исходное существительное имеет женский род, самым продуктивным в украинском языке является сочетание суффиксов -ар- (указывает на род деятельности, или профессию) и -к- (образует женский род).

Если нам надо покосить газон, мы берем "газонокосарку". Если хотим сварить кофе – включаем "кавоварку". Яма, в которые что-то перегнивает, называется "гноярка". Любительница сплетничать – это "пліткарка", а мастерица по "гаптуванню" (вышивке, аппликации и т.д.) – "гаптарка". Конечно, есть здесь и исключения, вроде "поїлка", "лісопилка" или "грілка", но такой способ словообразования украинскому языку менее присущ.

Итак, именно по этому принципу в нашем языке формируется и название устройства для сушки. Его правильное, зафиксированное в словарях название – это "сушарка". Если же речь идет о помещении, где происходит сушка, то его словари советуют называть "сушильня" – по аналогии со "спальня", "вітальня" или "їдальня".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно на украинском языке назвать "шуруповерт".

