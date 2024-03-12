Не суржик: какие необычные украинские слова на самом деле являются правильными

Энтузиазм человека, недавно почувствовавшего себя в силе свободно общаться на украинском языке, иногда сопровождается непримиримой борьбой с суржиком. Само по себе это стремление неплохое, но в нем главное не увлечься и не выбросить из языка вполне присущие ему слова.

Несколько таких примеров привел "Проєкт Р.І.Д.", исследующий и популяризирующий современный украинский язык. Его авторы назвали несколько слов, которые неопытному говорящему могут показаться русизмами, хотя на самом деле ими не являются, а произошли от праславянского и попали в украинские словари напрямую.

Мішати

Праславянский корень, ставший основой слова, это *měšati. В польском языке он принял форму mieszać, в болгарском – мешам, в словацком – miešat'. Украинские словари фиксируют образовавшееся от него не только "мешать", но и "месить".

Пример употребления – фразеолог "мішати з болотом". То есть унижать, позорить кого-нибудь.

Давити

Это слово происходит от праславянского *daviti и родственно литовскому dovyti – угнетать, мучить. Для сравнения, в чешском и словенском языках развилось слово dáviti, а в словацком – dávit'.

Пример употребления в украинском – "сльози давлять". Это состояние, когда человек сдерживается, чтобы не заплакать.

Мазати

Здесь праславянским корнем является *mazati. Существует также родственное литовское (iz)muôzêt – "мучить", "обманывать", а первоначально – "грязнить". В сербохорватском мы встречаем похожее слово мȁзати, в болгарском – мáжа, а в словенском – mazati.

Украинский фразеологизм "мазати салом п’яти" является примером употребления. Он значит готовиться к бегству.

Явитм

Это слово происходит от праславянского*(j)aviti. В чешском оно приняло форму jeviti, в словацком – javit', а в польском – jawić się.

В украинском языке примером употребления может быть выражение "не явити носа". То есть не прийти, не явиться.

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