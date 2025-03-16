'Не могут сидеть и смотреть на это': поток американских добровольцев в ВСУ увеличился из-за заявлений Трампа

После прихода к власти в США нового президента Дональда Трампа, ряда его заявлений по поводу российско-украинской войны и скандала с президентом Украины в Овальном кабинете возросло количество иностранных добровольцев в украинском войске. В настоящее время наблюдается всплеск желающих подписать контракт с ВСУ.

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Сами иностранцы признаются: не могут просто сидеть и наблюдать за несправедливостью. Об этом сообщает издание Kyiv Independent.

Журналисты пообщались с вербовщиком одного из самых элитных подразделений Сил обороны, принимающим иностранных добровольцев. По его словам, количество заявок после спора в Овальном кабинете выросло на несколько тысяч.

При этом, пишет издание, большинство добровольцев приняли это решение не только из-за возмущения американской политикой, но и вследствие понимания того, что Украине нужны люди и оружие для остановки российской армии.

Среди бывших американских военных некоторая часть изъявила желание по завершении контракта с армией США присоединиться к рядам Интернационального легиона Украины.

В частности, журналисты Kyiv Independent побеседовали с 25-летним артиллеристом, ветераном армии США, прибывшим в Украину после завершения собственного контракта.

"Неприятно сидеть и ничего не делать, когда знаешь, что можешь сделать что-то правильно", – сказал военный по имени Уильям.

Он признался, что для него определяющей в принятии решения присоединиться к украинской армии стала встреча Трампа, его вице-президента Джей Ди Вэнса и президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля.

Другой ветеран армии США, Рон из Колорадо, участвовавший в боевых действиях в Афганистане, также изъявил желание присоединиться к рядам Сил обороны. Он отметил, что испытывает стыд за нынешнюю политику США по отношению к Украине, поэтому самостоятельно решил сделать то, что может.

"Для меня это абсолютный стыд. Я просто не могу больше сидеть в стороне и смотреть, как это происходит, особенно когда народ Украины так чертовски смел и делает такую замечательную работу с тем ограниченным вооружением, которое мы им дали", — отметил Рон.

Еще одним добровольцем стал 40-летний мужчина, представившийся как Esquire. Он не служил в армии, имеет жену и двоих детей. Когда его спросили, что именно для него стало мотивом присоединиться к Силам обороны, он ответил: "Я чувствую себя преданным, мне плохо, и кажется, что моя страна уже не такая, какой я ее представлял".

Напомним, ранее сообщалось, что добровольцы из США отреагировали на спор президентов в Белом доме. Американцы, служащие в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия", подвергли резкой критике поведение президента США во время встречи Зеленским. Они заявили, что американский лидер "рисует очень плохую картину".

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