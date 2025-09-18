Называли 'стриптизом': какую бытовую привычку считали неприемлемой в СССР

Сегодня ходить дома без обуви – в носках или босиком – является обычным делом. Однако в Советском Союзе, особенно в 1950-1960-х годах, эта бытовая привычка считалась признаком дурного тона.

Это было особенно заметно среди представителей интеллигенции, которые воспринимали ее как пережиток сельской жизни. Исторические факты свидетельствуют, что отношение к домашней обуви и чистоте в быту менялось на протяжении десятилетий, отражая социальные и культурные преобразования в стране.

В истории украинского народа не существовало устоявшейся привычки снимать обувь при входе в дом. Крестьяне в теплое время года могли ходить босиком и заходили в дом, просто помыв ноги. В зимний период валенки снимали и переобувались в помещении с земляным полом. Князья и дворяне, наоборот, демонстрировали свой статус с помощью роскошной обуви.

В ранний период существования СССР этот уклад жизни практически не изменился. В сельских домах люди продолжали ходить в обуви, а в городах приобретала популярность привычка носить галоши, которые снимали на пороге. В коммунальных квартирах и рабочих бараках вопрос гигиены пола часто был второстепенным, поэтому люди могли находиться в основном в обуви.

Ситуация резко изменилась в 1950-1960-х годах, когда началось массовое строительство хрущевок. Миллионы советских граждан получили отдельные квартиры, и государство начало активно пропагандировать правила гигиены. В это время представители интеллигенции начали воспринимать хождение дома босиком или в носках как признак низкой культуры.

Историк Н. Б. Лебина в своей книге "Повседневность эпохи космоса и кукурузы" приводит пример, когда хозяйка квартиры возмущенно кричит на гостя, снявшего обувь: "Немедленно прекратите этот стриптиз! В нашем доме это не принято".

Похожее отношение наблюдалось и в семейных традициях. Как вспоминал поэт Иосиф Бродский, его мать требовала, чтобы все носили тапочки. Она считала, что разутые ноги являются признаком невоспитанности и неуважения к дому. Однако впоследствии домашняя обувь стала не элементом роскоши, а обязательной частью быта, и отношение к ней изменилось.

Со временем привычка носить домашние тапочки прочно закрепилась в быту. К 1990-м годам уже никто не удивлялся, увидев человека босиком в квартире, а привычка снимать уличную обувь у порога стала культурной особенностью. Это изменение отражает эволюцию советского общества, где личное пространство и гигиена приобретали все большее значение.

