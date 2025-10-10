Названы пять опасностей, которые могут подстерегать домашних животных в саду

В большинстве случаев хозяева отпускают своих собак и котов свободно гулять в саду без присмотра, но существует ряд рисков, о которых следует знать, прежде чем делать это.

Вы можете не знать, что ряд распространенных садовых предметов, от камней и пластиковых украшений до таблеток от слизней, представляет скрытую опасность для домашних животных, пишет Express.

Например, таблетки от слизней часто содержат метальдегид, химическое вещество, токсичное для собак. По данным британской Ветеринарной информационной службы по отравлениям (VPIS), отравление метальдегидом является самой распространенной причиной смерти собак в случаях, о которых сообщали в службу.

Поэтому эксперт по садоводству Мэт Стюарт из SunAggregate выделил пять ключевых элементов в саду, которые могут представлять риск для ваших домашних животных.

Токсичные химические вещества

Гранулы от слизней, пестициды и даже некоторые удобрения содержат химические вещества, которые могут вызвать рвоту, судороги или даже привести к летальному исходу при проглатывании. Даже небольшое их количество может быть опасным для собак и кошек, поэтому важно знать об этих вещах и быть бдительными к сильным химическим запахам или пятнам, которые могут привлечь внимание наших четвероногих друзей.

Опасная мульча

Некоторые виды мульчи могут быть токсичными для животных. Мульча из какао-скорлупы содержит теобромин, соединение, токсичное для собак, тогда как древесная мульча из черного ореха или химически обработанной коры также может представлять риск для здоровья.

Чтобы решить эту проблему, используйте кору, солому или измельченные листья вместо какао-мульчи или химически обработанных древесных изделий.

Ядовитые растения

Некоторые популярные растения могут оказаться ядовитыми для ваших домашних животных. Наперстянка, рододендрон и олеандр содержат токсины, которые могут повлиять на них, если их разжевать или проглотить, и вызвать тошноту, проблемы с сердцем.

Сланец или мелкие камни

Крошка сланца, щебень или мелкий гравий могут порезать подушечки лап. Также собаки могут проглотить их, что приведет к удушью или внутренним травмам. Вместо этого выбирайте гладкие и крупные камни, которые гораздо безопаснее для ваших животных.

Горячие и скользкие поверхности

Темные поверхности, брусчатка или настил могут сильно нагреваться под прямыми солнечными лучами, обжигая лапы вашей собаки. Хотя зимой это не представляет большой опасности, эти поверхности могут стать скользкими, когда они мокрые.

