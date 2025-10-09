Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии в области литературы. Им стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

Имя победителя обнародовали на официальном сайте Нобелевского комитета. Известно, что венгерского писателя Ласло Краснахоркая отметили "за его увлекательное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

Награда предусматривает вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон (1,19 миллионов долларов).

Что известно о лауреате

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году.

В 2015 году писатель Ласло Краснагоркаи стал лауреатом Международной Букеровской премии.

Как отмечает Нобелевский комитет, автор продолжает традиции центральноевропейской литературы, сформированной под влиянием творчества Франца Кафки и Томаса Бернгарда. Его стиль отличается элементами гротеска и абсурда.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Канг "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Напомним, Нобелевская неделя началась 6 октября. Уже объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Ими стали Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи. Ученые получили ее"за их открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности".

Также известны имена ученых, которых отметили за достижения в физике. Награду получили трое ученых: Джон Кларк, Мишель Девор и Джон Мартинис. Ученые были отмечены за открытия в области квантовой механики.

OBOZ.UA сообщал, что лауреатами в области химии стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги. Ученых наградили за разработку металлоорганических каркасов.

