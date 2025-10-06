Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине: какое открытие сделали

В понедельник, 6 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Ими стали Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи.

Ученые получили ее "за их открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности". Об этом сообщили The Nobel Prize на своей странице в Х.

Имена лауреатов были объявлены в Стокгольме.

Председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе отметил, что открытия ученых стали ключевыми для понимания механизмов работы иммунной системы и причин, по которым не у всех людей возникают тяжелые аутоиммунные болезни.

Нынешняя сумма премии составляет 11 миллионов шведских крон, что равняется примерно одному миллиону евро. В целом Нобелевскую премию по медицине вручали уже 115 раз, а ее лауреатами до 2024 года стали 229 человек.

