Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Королевская шведская академия наук в Стокгольмеобъявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2025 года. Премия отмечает ученых за открытия, которые существенно углубляют понимание фундаментальных законов природы.

Имена победителей обнародовали на официальном сайте Нобелевской премии. Нобелевскую премию по физике 2025 года получили трое ученых: Джон Кларк, Мишель Девор и Джон Мартинис. Ученые были отмечены за открытия в области квантовой механики.

Исследования лауреатов

Работа Кларка, Девора и Мартиниса объясняет, как квантовые явления проявляются в макроскопических системах и электрических цепях.

Нынешние лауреаты Нобелевской премии по физике провели серию экспериментов с электрическим контуром, продемонстрировав проявления квантово-механического туннелирования и квантования энергии в системе, которую можно было держать в руках.

Согласно принципам квантовой механики, частица может преодолевать энергетический барьер благодаря туннелированию. Обычно в больших системах квантовые эффекты размываются, однако эксперименты исследователей показали, что их можно зафиксировать и на макроскопическом уровне.

Что известно о победителях

Джон Кларк, 1942 года рождения – британский физик и профессор экспериментальной физики в Калифорнийском университете в Беркли.

Мишель Девор – французский физик, профессор прикладной физики имени Ф. В. Бейнеке в Йельском университете, одновременно возглавляет Лабораторию прикладной физики по нанофабрикации при этом же университете. Сейчас он также занимает должность главного научного сотрудника в Google Quantum AI.

Джон Мартинис, 1952 года рождения – американский физик, профессор физики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Нынешняя сумма премии составляет 11 миллионов шведских крон, что равняется примерно одному миллиону евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Ученые были удостоены награды за работу в области нейросетей.

Работа Хопфилда и Хинтона позволила осуществить основные открытия и изобретения, которые помогают осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.

Напомним, 6 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Ими стали Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи. Ученые получили ее "за их открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности".

