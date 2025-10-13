Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике: Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт

В понедельник, 13 октября, Нобелевский комитет объявил имя лауреатов Нобелевской премии по экономическим наукам. Ими стали Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт.

Ученые получили награду "за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями". Победителей объявили на официальной странице Нобелевского комитета в Х.

"Королевская шведская академия наук решила присудить премию Шведского государственного банка по экономическим наукам 2025 года памяти Альфреда Нобеля Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту "за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что половину премии присудили Мокиру "за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями", а вторую половину разделили Агион и Ховитт "за теорию устойчивого роста благодаря творческому разрушению".

Что известно об ученых

Согласно информации Нобелевского комитета, Джоэл Мокир (родился в 1946 году в Лейдене, Нидерланды) получил степень доктора философии в 1974 году в Йельском университете (Нью-Хейвен, Коннектикут, США) и сейчас работает профессором в Северо-Западном университете (Эванстон, Иллинойс, США).

Филипп Агион, родившийся в 1956 году в Париже (Франция), получил докторскую степень в 1987 году в Гарвардском университете (Кембридж, Массачусетс, США). Сейчас он преподает в Коллеж де Франс и INSEAD в Париже, а также в Лондонской школе экономики и политических наук (Великобритания).

Питер Ховитт (родился в 1946 году в Канаде) защитил докторскую диссертацию в 1973 году в Северо-Западном университете (Эванстон, Иллинойс, США) и сейчас занимает должность профессора в Браунском университете (Провиденс, Род-Айленд, США).

Напомним, в 2024 году лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Ученые получили награды за исследования того, как формируются институты и как они влияют на работу.

Как писал OBOZ.UA, 10 октября 2025 года лауреатом Нобелевской премии мира стала оппозиционный политический деятель из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Ее наградили"за неустанный труд продвижения демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

