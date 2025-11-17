Надо обязательно делать это раз в год: как сэкономить на отоплении и избежать холодных батарей

Если вы уже включили центральное отопление и заметили, что радиаторы все еще холодные, есть одна вещь, которую вам нужно обязательно делать раз в год.

Если вы хотите использовать меньше энергии и, возможно, уменьшить свои счета, стоит обратить внимание на центральное отопление, в частности на радиаторы. Со временем вода может капать из негерметичных труб или клапанов, что приводит к образованию воздушных карманов в радиаторах. Поскольку воздух нагревается не так хорошо, как вода, батареи могут быть холодными местами, пишет Express.

Удаление воздуха из радиатора – это способ исправить ситуацию. Инженер Крис Хоутон из HomeServe сказал: "К счастью, прокачка радиаторов – это быстрый и простой процесс: вам просто нужно знать, как правильно это сделать".

Прокачка радиатора является простым и не требует целой кучи специальных инструментов. Все, что вам нужно:

Ключ от радиатора

Ведро или кружка для сбора воды

Тряпка для очистки любых разливов

Защитные перчатки для защиты от горячей воды

Сначала выключите отопление и подождите, пока радиаторы остынут, чтобы они не были слишком горячими на ощупь.

Найдите выпускной клапан радиатора и убедитесь, что под ним положены ткань или ведро, чтобы собрать любую воду, которая может вытекать. Выпускные клапаны обычно расположены в верхнем углу радиатора и имеют вид круглого отверстия с квадратом внутри.

Вставьте ключ радиатора и поверните его против часовой стрелки. Вы должны услышать шипящий звук, когда выходит воздух. Поверните ключ радиатора по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан, когда шипение прекратится и начнет вытекать вода.

Прокачка радиаторов иногда может снизить давление в котле, поэтому обязательно проверьте его после завершения. Если оно низкое, вам нужно будет повторно создать давление. Для этого обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего котла.

