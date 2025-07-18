На Житомирщине полицейские вернули домой 6-летнего мальчика, который потерялся на трассе Киев – Чоп

В Звягельском районе Житомирской области на трассе Киев – Чоп заблудился 6-летний мальчик. Полуодетого ребенка без сопровождения взрослых нашел на обочине житель Днепра.

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Мужчина оперативно обратился к правоохранителям, которые быстро прибыли на место инцидента. Об этом сообщили на Facebook-странице Звягельского районного отдела полиции Житомирщины.

Водитель одел ребенка и дождался правоохранителей.

"На место происшествия прибыли полицейские сектора противодействия домашнему насилию и ювенальные инспекторы Звягельского районного отдела. Они успокоили мальчика и попытались выяснить сведения о нем. Однако из-за особенностей развития он не мог ничего рассказать", – рассказали в полиции.

Правоохранители опросили местных жителей, связались с социальными работниками и общинами района, и так установили знакомых семьи, а затем и мать 6-летнего мальчика, которая в это время самостоятельно пыталась найти его. Ребенка передали женщине.

Выяснилось, что семья приехала на Звягельщину в гости к родственникам. По словам 42-летней матери, она на несколько минут отвлеклась на домашние дела и не заметила, как сын покинул двор.

"Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу относительно более ответственного отношения к родительским обязанностям", – добавили в полиции и призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области спасатели и правоохранители разыскали трехлетнюю девочку, которая пропала в поле. Ребенка нашли в лесу через несколько часов после начала поисков.

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