На Закарпатье работник БЭБ вызвал ДТП: погибла женщина, среди пострадавших – ребенок, – журналист

В субботу, 15 ноября, в Закарпатье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла женщина. Еще четыре человека, среди которых маленький ребенок, пострадали.

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Об этом сообщили в ГСЧС. По информации местного журналиста Виталия Глаголы, трагическое ДТП вызвал работник Бюро экономической безопасности.

ДТП на "левом авто" с участием работника БЭБ в Закарпатье: погибшая женщина и пятеро пострадавших, в том числе ребенок. Вчера, около 16:15, на трассе "Мукачево-Рогатин" возле села Гребля Хустского района произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей - Audi с номером (АО 5500 ТТ) и Opel Insignia (АО 5367 СВ)", - сообщил журналист

Он отметил, что, как удалось выяснить, автомобиль Audi оказался нерастаможенным и имеет чешскую регистрацию. На него были незаконно установлены украинские номера, а никаких легальных документов для пребывания в Украине у транспортного средства нет.

"Как мне удалось проверить через свои источники, по базам таможни - этот автомобиль - давно покинул территорию Украины. То есть, кто-то незаконно внес в базу дальше о его выезде. По базе полиции - номера АО5500ТТ незарегистрированы ни по одному транспортному средству", - говорится в сообщении Глаголы.

По предварительной информации, водитель Audi, работник Бюро экономической безопасности Украины, лейтенант Кедик Константин Иванович, пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Opel Insignia.

Событие случилось недалеко от АЗС "Мотто". На месте работали полиция, спасатели ГСЧС и медики.

Глагола добавил, что виновник ДТП не только нарушил правила дорожного движения, но и, вероятно, законы по ввозу автомобиля в Украину. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения деталей.

В свою очередь, в ГСЧС рассказали, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Службу спасения в 16:25.

"Здесь, при пока невыясненных обстоятельствах, на автодороге национального значения Н-09 Мукачево – Рогатин – Львов неподалеку от села Гребля Заричанской тергромады, Хустского района, столкнулись автомобили Audi Q7 и Opel Insignia", – рассказали спасатели.

В результате столкновения 31-летняя пассажирка Opel погибла на месте происшествия. Еще четыре человека из обоих транспортных средств, среди которых ребенок 2023 года рождения получили разного рода травмы.

Пострадавшие спецтранспортом экстренной медицинской помощи трое из них были доставлены в лечебные учреждения. Пассажир Audi после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Отмечается, что спасатели деблокировали тело погибшей с изуродованного авто и смыли остатки горюче-смазочных материалов с дорожного полотна.

Напомним, что в пятницу, 15 ноября, на трассе Киев – Чоп вблизи села Калиновка, легковушка сбила пешехода. Пострадавшего оперативно госпитализировали, на месте ДТП возникла пробка в сторону столицы.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. От полученных травм водитель автомобиля погиб, а его пассажир госпитализирован.

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