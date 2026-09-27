На Закарпатье лошадь заглянула в супермаркет и устроила переполох. Видео

В селе Поляна Мукачевского района Закарпатской области в супермаркет неожиданно заглянула лошадь. Животное спокойно вошло в торговый зал и прошло между рядами.

Видео дня

У касс лошадь развернулась и покинула магазин, не повредив товары. Видео необычного посетителя распространилось в соцсетях.

Лошадь зашла в супермаркет

Необычная ситуация произошла в селе Поляна Мукачевского района. Прямо в местный супермаркет зашел настоящий конь.

Животное спокойно прогулялось по торговому залу, не создавая особых проблем. Посетители и работники магазина стали свидетелями необычного появления четвероногого гостя.

Животное развернулось у касс

Лошадь прошла по торговому залу и остановилась возле касс. Там она развернулась, после чего покинула помещение.

Несмотря на неожиданный визит животного, товары в супермаркете не пострадали. Курьезный момент запечатлели на видео, которое впоследствии начали распространять в соцсетях.

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