На войне погиб правозащитник и соучредитель ОО 'Украина без пыток' Александр Гатиятуллин. Фото

16 сентября на войне против российских захватчиков погиб Александр Гатиятуллин, правозащитник, журналист и соучредитель ОО "Украина без пыток". Он стал в ряды ВСУ весной 2022 года, воевал в Донецкой и Сумской областях. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения им боевого задания.

Об этом сообщили в ОО "Украина без пыток" и в Офисе омбудсмена Украины. Там отметили, что в 2019-2020 годах Александр был представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в местах несвободы.

Что известно про Александра Гатиятуллина

Александр был соучредителем и первым главой правления, в последние годы – членом правления ОО "Украина без пыток", правозащитником, журналистом, монитором национального превентивного механизма, военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Всю свою жизнь мужчина посвятил защите прав человека, борьбе за достоинство и свободу. Он стоял у истоков создания ОО, был одним из тех, кто своим примером доказывал: изменения возможны, если за них бороться искренне и настойчиво. Его деятельность в правозащитной сфере стала частью истории реформирования пенитенциарной системы и развития национального превентивного механизма.

"Александр был человеком особого света. Его жизнь всегда была связана с заботой о других – он умел видеть боль там, где ее пытались скрыть, и находить слова поддержки тогда, когда они были больше всего нужны. Его искренность, откровенность и умение слушать делали его тем, к кому всегда можно было обратиться. Он никогда не оставался равнодушным – ни в работе, ни в дружбе, ни в быту", – вспоминают о нем коллеги.

Когда началась полномасштабная война с РФ, Александр в марте 2022-го стал в ряды ВСУ. Там он прошел путь от солдата до старшего сержанта, от водителя до командира пожарного взвода, от курсанта школы тактической медицины до боевого медика.

Мужчина всегда стремился к большему: быть полезным, ответственным и надежным. Он был для побратимов опорой, примером преданности и человечности, мудрым советчиком, который никогда не оставлял в беде.

Александр выполнял боевые задачи на Донецком и Сумском направлениях. Был награжден рядом отличий и наград, но, отмечают в ОО, самая большая награда, к которой он стремился, – это свободная и мирная Украина для его детей и для каждого из нас.

Несмотря на военную службу, даже в короткие отпуска он находил время для общественной работы – проводил тренинги, участвовал в проектах, помогал команде, не отказывал в совете или поддержке.

"16 сентября 2025 года защищая независимость и территориальную целостность Украины, во время выполнения боевого задания Александр погиб. Он отдал самое дорогое – свою жизнь – ради нашей свободы. У него осталась жена и две дочери. Сегодня они потеряли самого дорогого человека, а мы все – настоящего друга, коллегу, воина и правозащитника", – сказано в сообщении организации.

О месте и времени прощания с Александром там пообещали сообщить позже.

