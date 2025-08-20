'На улице 2025 год': украинка вместо отчества взяла имя матери и взбудоражила сеть

Украинка по имени Диана рассказала, что она сменила фамилию на вымышленную, а вместо отчества у нее теперь имя матери. "Домрачева Диана Натальевна", – объявила она свое новое имя.

Под этим постом в Threads за неделю собралось более 400 комментариев. Украинцы интересовались процедурой смены отчества на матроним, делились своими мыслями по этому поводу, а также осуждали автора за то, какую фамилию она себе придумала.

Что украинцы думают об отказе от отчества

В комментариях многие поддержали такой шаг, а некоторые писали, что стоит дать украинцам возможность полностью отказаться от отчества, а не только менять.

"Долго думала изменить тоже отчество на матроним, Еленовна звучало красиво. а потом вспомнила, что по-украински это Оленівна. никто не подумает, что у меня мать Олена, подумают, что отец – Олень";

"Удивительно, что это еще не тренд. Столько детей брошенных своими папами... дальше носят "отчество";

"Было бы круто, как бы при рождении можно было бы выбирать: по отчеству или по-матери. а еще круче было бы убрать нафиг эту патриархатчину", – писали комментаторы.

Они обсуждали то, как бы звучали матронимы, образованные от разных женских имен, и рассказывали, как бы в таком случае звучала их фамилия, имя и отчество вместо отчества.

Фамилия девушки комментаторам не понравилась

Они активно писали, что эта фамилия имеет русское происхождение, и критиковали автора сообщения за ее выбор.

"Звучит как вымышленная фамилия с 2013 в вк. Некоторые понтовались вымышленными руснявыми фамилиями";

"На улице 2025, а ты до сих пор ДОМРАЧЕВА, а не БУДИНОКРАЧЕВА";

"Какая-то московитская фамилия да еще и не очень содержательная";

"Мда сейчас бы брать русскую фамилию...";

"А чего не Домраченко, в Украине живем", – писали украинцы, некоторые в шутку, а некоторые и серьезно.

Как сменить фамилию и отчество в Украине

С 2021 года в Украине действует закон, который позволяет в 16 лет менять фамилию, имя и отчество.

Для того, чтобы изменить имя, отчество или фамилию, необходимо подать заявку на портале iGov.org.ua или обратиться в ЗАГС. Причем во время военного положения это может быть любой ЗАГС, необязательно по месту жительства.

Надо предоставить свидетельство о рождении и паспорт. Если это ID-карта, понадобится выписка с места регистрации. Если человек в браке, надо взять свидетельство о браке, если он был расторгнут – свидетельство о расторжении.

Вернуть свою добрачную фамилию мужчина или женщина могут по доверенности. А во всех остальных случаях обращаться надо только лично.

К заявлению также прилагаются: свидетельства о рождении детей (если вы имеете несовершеннолетних детей); свидетельства об изменении вашего имени, имени отца или матери, если они были ранее изменены; ваша фотография; квитанция об уплате государственной пошлины.

Чтобы подтвердить достоверность представленных вами документов, отдел ЗАГСа добавляет к ним копии соответствующих актовых записей гражданского состояния или выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. При необходимости – направляет запросы в архивы других отделов ЗАГС.

Также ЗАГС направляет запрос в органы внутренних дел по вашему месту жительства. На основе полученных данных ЗАГС готовит заключение о разрешении изменить персональные данные или отказе и направляет его человеку.

После получения разрешения в течение трех месяцев необходимо обратиться в ЗАГС для составления актовой записи об изменении имени или фамилии. Если этого не сделать без уважительных причин, разрешение утратит силу.

При государственной регистрации смены имени или фамилии выдается свидетельство о смене имени. С этого момента необходимо получить новую справку о присвоении ИНН и внести все необходимые изменения в документы: договоры, завещания, банковские сведения. Также необходимо в течение месяца сменить загранпаспорт.

Как изменить имя или фамилию ребенка

С 14 до 16 лет эта процедура происходит с согласия родителей ребенка. Для этого необходимо подать заявление в ЗАГС по месту жительства ребенка. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, он самостоятельно подает заявление, если нет – заявление подают родители.

К заявлению прилагаются: заявление о согласии родителей или опекуна на изменение фамилии или имени ребенка (подается ими лично, если ребенку меньше 16 лет); свидетельство о рождении ребенка; справка с места жительства ребенка.

Когда оба родителя меняют фамилию, фамилия ребенка также меняется, при этом, если ребенку уже исполнилось семь лет, необходимо его согласие на это.

