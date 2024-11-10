На Украину движется антициклон: какой будет погода 11 ноября

В понедельник 11 ноября, Украина и дальше будет находиться под влиянием антициклона. Поэтому в начале рабочей недели серьезных осадков не предполагается.

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Хотя слабый дождь может пройти на востоке нашей страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

В западных областях возможны туманы, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. По словам Натальи Диденко, температура воздуха особо не изменится, однако постепенно "будет спускаться сезонной стремянкой".

Ночью в Украине столбики термометра покажут от +3 до +4 градусов, а днем от +4 до +7, в южной части +6 – +9, на юге Крыма +10 – +12 градусов. Ветер будет небольшой или умеренный, восточных направлений.

В Киеве 11 ноября осадков не ожидается, ночью температура будет колебаться от +2 до +4, днем от +4 до +6 градусов. Следует отметить, что с 15 ноября осадков в Украине станет больше.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве закончился безморозный период: климатологи рассказали подробности. В Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней. Как отметили климатологи, средняя многолетняя дата первой заморозки в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 197 дней.

В Киеве выпал первый снег. В Киеве в понедельник 4 ноября во второй половине дня выпал первый снег. Однако из-за "плюсовой" температуры он сразу тает. На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как падает небольшой мелкий снег, который сразу тает из-за "плюсовой" температуры воздуха.

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