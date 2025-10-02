На Сумщине попрощались с семьей с детьми, которых убила Россия: беременная женщина ждала близнецов. Фото и видео

Вчера, 1 октября, в селе Чернетчина Краснопольской громады Сумской области состоялось прощание с семьей Лесниченко. В ночь на 30 сентября в результате российского удара дронами погибли Александр и Алена вместе со своими детьми – шестилетним Егором и четырехлетним Денисом. 26-летняя Алена ждала близнецов. Проститься с семьей пришли десятки односельчан, учителя и друзья.

О трагедии рассказали каналу "Суспільне Суми" местные жители и родственники погибшей семьи. Соседи вспоминают, как видели детей с книгами и игрушками, которых они больше никогда не возьмут в руки. Тетя Александра, Алина Лайгойда, вспомнила их последний разговор – молодые супруги ждали двойню и мечтали о будущем.

Слова родных

Родные и близкие не могут смириться с тем, что жизнь молодой семьи оборвалась в одну ночь. "Сначала сбросили фото... и сказали, что это твои. Я не поверила. Ну как это – мои?" – рассказала тетя Алина. Она же поделилась, что Александр планировал оставить работу, чтобы больше времени проводить с женой и детьми.

Соседи и учителя вспоминают маленького Егора, который в этом году пошел в первый класс. "Он стремился к знаниям. Даже несколько буковок знал. Так хотел научиться читать. Говорил хорошо. И, конечно, еще чтение бы у него пошло хорошо, если бы была та жизнь", – сказала учительница местной школы Антонина Роскидько, которая принесла на могилу мальчика букет со своего цветника.

Лицо трагедии

Удар дронов прогремел среди ночи. Дом Лесниченко сгорел, остались только руины. Староста Чернетчинского округа Оксана Чернова с болью говорит, что война забрала не только семью, но и часть души села.

"Эта улица такая жизнерадостная, живая. Здесь сколько цветов люди посадили, когда не идешь, они как-то так собираются, чтобы помочь. Я за три года, сколько я староста, позвонишь – и они все как один отзываются", – сказала староста.

Прощание прошло в скорбной тишине. Жители села выстроились в живой коридор с цветами, встречая траурный кортеж с гробами. Похоронили семью на местном кладбище рядом с родителями Алены – ее мать умерла в 2022 году, а брат – год спустя.

Похороны стали для общества болезненным символом потерь, которые война ежедневно приносит украинским семьям. "Страшная трагедия, но единственное, что можно найти положительного, что они все остались вместе: мама, четверо детей и муж. Это не позитив, но... хотя бы это", – сказала учительница Алены, Любовь Бортник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении пяти генералам и одному полковнику армии страны-террориста. Их обвиняют, в частности, в том, что они командовали бомбардировкой школ и детсадов на Сумщине в начале полномасштабного вторжения. По данным следствия, именно по приказам этих лиц с 5 по 10 марта 2022 года пилоты страны-агрессора сбросили около 20 авиабомб ФАБ-500 на мирных жителей Сумского района.

