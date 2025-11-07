На следующий год не узнаете: лучшее осеннее удобрение для роз
Осень – самая ответственная пора для ухода за розами. Именно сейчас нужно помочь растениям накопить силы, чтобы они без проблем пережили зиму и весной порадовали роскошным цветением.
Правильная осенняя подкормка – залог крепких корней, здоровых побегов и обильных цветов в следующем сезоне. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить розы осенью.
Зачем подкармливать розы осенью
После длительного цветения и жаркого лета кусты роз истощаются. С наступлением осени они постепенно переходят в состояние покоя: замедляется рост, опадают листья, останавливается образование новых побегов.
Но даже в этот период растения нуждаются в поддержке, ведь именно осенью они накапливают питательные вещества, которые помогут выдержать морозы.
Осенние подкормки:
- укрепляет корневую систему;
- помогает вызреть молодым побегам;
- повышает устойчивость к морозам и грибковым болезням;
- обеспечивает активный рост и пышное цветение весной.
Какие удобрения нужны осенью
Самое главное правило – никакого азота. Азот стимулирует рост новых побегов, которые не успеют вызреть и погибнут от первых морозов. Зато самое время дать розам фосфор и калий – элементы, которые отвечают за корни, иммунитет и накопление энергии перед зимовкой.
Оптимальные варианты:
- суперфосфат и монофосфат калия – сочетание, которое стимулирует развитие корней и укрепляет побеги;
- сернокислый калий + суперфосфат + борная кислота – комплекс, который не только подпитывает, но и повышает устойчивость к грибкам.
Рецепты эффективной подкормки для роз
- Суперфосфат (15 г) и монофосфат калия (17 г) растворите в 10 литрах воды.
- Или смешайте 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты на 10 литров воды.
Под каждый куст влейте примерно 1 литр раствора. Подкормку следует проводить в сухую, теплую погоду, когда температура не ниже +5 °C.
Натуральные альтернативы
Если вы предпочитаете органические средства, можно воспользоваться древесной золой или банановыми кожурами.
Зола содержит калий, фосфор и кальций – достаточно рассыпать ее под куст или сделать настой (1 стакан золы на 10 л воды).
Измельченные банановые кожуры можно просто закопать под куст – они постепенно перегниют, насыщая почву калием.
После подкормки обязательно замульчируйте почву – это сохранит влагу и защитит корни от промерзания. Лучше всего подходит торф, компост или сухие листья.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно отправлять на зимовку лилии, каллы, георгины и бегонии.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.