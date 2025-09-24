На Полтавщине мужчина сменил отчество на имя по матери: теперь он Людмилович

В Полтавской области мужчина изменил свое отчество на так называемый матроним (матчество). Он был Фаритовичем, но в 2025 году официально стал Людмиловичем.

Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления Министерства юстиции. Законодательные нормы Украины позволят вносить подобные изменения в документы.

Всего за восемь месяцев 2025 года специалисты Восточной юстиции выдали 838 свидетельств об изменении имени, в частности:

– 344 на Харьковщине (Диана пожелала именоваться Айзой, а Олег – Инари);

– 242 на Полтавщине (отчество Фаритович изменено на по матери Людмилович);

– 140 на Черниговщине (Ивана теперь зовут Арти, а Ирину – Ия);

– 97 на Сумщине (Вадим стал Вадимасом, а Лаура – Ларисой);

– 15 на Донетчине 15 (Борисовна стала Александровной, а Людмила – Милой).

Менять имя можно с 16 лет, с 14-ти – с согласия родителей

Фамилию, имя или отчество разрешено менять по своему усмотрению лицам, достигшим 16-летнего возраста. Подросткам в возрасте от 14 до 16 такая процедура также доступна, но нужно взять согласие обоих родителей или опекунов.

В некоторых случаях достаточно разрешения и одного из родителей, если другой:

умер;

признан без вести пропавшим или умершим;

является недееспособным или ограниченно дееспособным;

лишен родительских прав;

или если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;

или если внесение данных о нем было осуществлено на основании заявления матери.

Существуют исключения. Отказ в замене имени (любой из трех его частей) можно получить в случае:

открытого уголовного производства в отношении заявителя или пребывания под административным надзором;

имеющейся непогашенной или неснятой судимости;

запроса от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;

предоставление ложных данных при подаче документов.

Ограничений в количестве проведенных изменений имени одним лицом законодательством не установлено. В связи с действием военного положения эту услугу можно получить в любом отделе ГРАГС, независимо от места жительства заявителя.

Как писал OBOZ.UA, ранее в социальной сети украинка по имени Диана рассказала, что она сменила фамилию на вымышленную, а вместо отчества у нее теперь имя по матери. "Домрачева Диана Натальевна", – объявила она свое новое имя.

