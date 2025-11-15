На подходе облака и дождь: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных. Карта

В выходные, 15 и 16 ноября, в Украине ожидается похолодание и дожди, особенно на севере и западе страны. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры и местами сильный ветер, поэтому стоит готовить теплые вещи и зонты.

Видео дня

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр . Так, 15 ноября в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, кроме небольшого дождя днем в северных областях.

Ночью и утром в юго-восточных регионах ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с, а в Карпатах и некоторых центральных и южных областях порывы до 15–20 м/с.

Температура днем ожидается на уровне 8... 13°С, на Прикарпатье и Одесской области до 16°С.

В воскресенье, 16 ноября, атмосферный фронт принесет небольшие дожди на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине, остальная территория без существенных осадков.

Температура днем ожидается +8...+12°С, на юге и юго-западе до +14°С, на севере и западе – похолодание до +5...+8°С.

В Киеве днем около +10°С, небольшой дождь возможен к вечеру, ветер порывистый юго-западный.

Как писал OBOZ.UA, предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что зима 2025-2026 в Украине пройдет без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!