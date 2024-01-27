На курорте Драгобрат в разгар войны устроили голую вечеринку, но 'зрада' отменяется: всплыли новые подробности

На горнолыжном курорте Драгобрат в разгар войны произошло удивительное событие – эпатажная голая вечеринка. Оказалось, что это был концерт известной украинской группы "Хамерман уничтожает вирусы", участники которой вышли на сцену с носками на половых органах.

Видео дня

Это необычное действо взбудоражило сеть, но выяснилось, что участники группы каждое выступление собирают большие донаты для Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовал в Telegram журналист Виталий Глагола.

Их вы можете просмотреть по ссылке.

Так, событие произошло в пятницу, 26 января, в гостинице "Рождество" на курорте Драгобрат. Исполнители – группа "Хамерман уничтожает вирусы".

Глагола назвал концерт артистов в одной из гостиниц Драгобрата "голой вечеринкой".

"И к вокалистам, поющим в почти голом виде, и к песням с довольно странным содержанием - очень много вопросов. Но больше всего вопросов к владельцам заведения", – добавил он.

На видео мужчины танцуют и поют нецензурные песни почти полностью голые. Их половые органы прикрывали только носки.

Один из защитников Украины с ником Черный Гуцул в Facebook возмутительно прокомментировал такую голую вечеринку.

"Когда мы защищаем нашу Родину Украину, когда гибнут лучшие сыновья Украины. Когда мы вдали от семьи, от жен, от детей, отдаем самое дорогое здоровье, свое время и жизнь. Дома, в родном селе такое происходит. Прошу полицию, и СБУ разобраться с данной ситуации, привлечь хозяина к ответственности предоставившего им помещение для аренды", – отметил он.

Воина поддержали и другие украинцы, назвавшие вечеринку "мерзостью", "дном" и "ужасом".

Кроме того, на скандал отреагировала и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что такие вещи следует прекратить.

"Снова читаю в СМИ о каких-то "голых вечеринках" на Закарпатье… Эти вещи надо уже как-то прекращать. Не верю, что у руководителей заведений нет других способов зарабатывать, чем позволять проводить сомнительно-провокативные мероприятия. Не верю, что местные власти ничего не могут сделать, чтобы таких вещей не происходило", – отметила министерша.

Верещук добавила, что понимает, что заведения должны как-то работать, а людям нужно где-то отдыхать. Но некоторые вещи во время войны делать нельзя.

"Просто нельзя и все. Здесь я не о законе, а о какой-то человеческой солидарности. Не должно быть так, что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие пляшут голыми. Да еще и кичатся в соцсетях, кто круче морально опускается. Должны быть пределы во время войны. Это я обращаюсь к руководителям заведений и местным властям", – резюмировала она.

Стоит отметить, что группа "Хамерман уничтожает вирусы" основана еще в 1996 году в городе Сумы. Участники группы каждое выступление собирают большие донаты для Вооруженных сил Украины. Концерты у них проходят еженедельно. Также группа принимает участие во всех украинских фестивалях таких как Zaxidfest, Faine Misto и т.д.

Напомним, суд РФ принял решение о скандальной "голой вечеринке" российской телеведущей и блогерши Насте Ивлеевой. На шабаше, где дресс-код определялся как "обнаженный" и "полуобнаженный", присутствовали ярые путинисты и предатели Украины.

Среди них запроданки Лолита Милявская и Anna Asti, пропагандисты Филипп Киркоров, Ксения Собчак. Однако "праздник жизни" быстро закончился: организатору вечеринки грозит 5 лет колонии и штраф в размере 1 миллиард рублей. Что касается именитых гостей Ивлеевой – известные телеканалы и рекламодатели объявили им бойкот, а кого-то даже вырезали из отснятого новогоднего материала.

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