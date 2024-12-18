На дорогах туман и гололедица: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на четверг, 19 декабря

В четверг, 19 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. На автодорогах ожидается туман и гололедица.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". Осадков синоптики не прогнозируют. Лишь в северо-восточной части Украины возможен небольшой мокрый снег и дождь.

В южной части и Карпатах ночью и утром местами ожидается туман. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла. В западных, большинстве южных областей и в Крыму 6-11 ° С тепла. на востоке страны ночью 1-6°С мороза, днем около 0°С.

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-7°С тепла. В Киеве ночью около 0°С, днем 5-7°С тепла.

Как писал OBOZ.UA, синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее спрогнозировала, что на Новый год в Украине не будет значительного похолодания. Погода будет достаточно теплой, без сильных морозов и снегопада.

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