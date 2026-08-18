"Мы возвращаем домой выдающегося сына": лидера ОУН Коновальца перезахоронили на мемориальном кладбище. Фото и видео

На национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония перезахоронения останков полковника Армии УНР, первого председателя ОУН Евгения Коновальца. В мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что Украина возвращает домой выдающегося сына украинского народа.

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Впоследствии останки Коновальца планируют перезахоронить в другом месте. Об этом сообщает "Укринформ".

"Сегодня мы все являемся участниками события общенационального масштаба, когда Украина вновь восстанавливает высшую историческую справедливость — справедливость для себя. Мы возвращаем домой выдающегося сына украинского народа. Это образцовый воин и выдающийся государственный деятель Украины, полковник Евгений Коновалец", – заявил Зеленский.

История полковника стала символом целой эпохи в истории Украины

Он отметил, что судьба полковника Коновальца была одновременно героической и трагической и стала своеобразным символом целой эпохи в истории Украины.

"К большому сожалению, тогда Украина не смогла утвердиться — не хватило единства, не хватило мудрости у тогдашних политических лидеров, не хватило умения строить настоящие связи с миром. Но время Украины настало, независимость была восстановлена, мы защитили право Украины быть собой", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что страна вернет домой всех своих героев.

"Сегодня есть еще немало имен тех, кто боролся за Украину, кто вдохновлял и творил ради Украины, и, к сожалению, покоится не в Украине. Мы сделаем все, чтобы шаг за шагом вернуть на родную землю каждого и каждую из настоящих украинских героев. Это благородная, поистине благородная цель и наш долг перед ними и перед всеми, с кем они сражались бок о бок ради того, чтобы Украина оставалась собой", — отметил президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех, кто на протяжении многих лет хранил память об украинских героях. В частности, он отметил Украинскую стрелковую общину Канады, Украинское национальное объединение и всех патриотов, которые десятилетиями берегли память о Евгении Коновальце и месте его захоронения.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина самостоятельно будет определять свой дальнейший путь и больше не допустит ошибок прошлого. По его словам, опыт украинской освободительной борьбы должен помочь государству четко определить свои приоритеты и национальные ориентиры.

"Уже никто не уберет из Киева сине-желтые флаги, и только Украина будет выбирать себе национальный путь. Сейчас, помня об украинской освободительной борьбе, мы все абсолютно точно знаем, каких ошибок нельзя допускать. Знаем, что нужно Украине и на чём следует сосредоточить внимание и усилия. Знаем, какими должны быть национальные ориентиры нашего государства", – сказал он.

Останки Евгения Коновальца планируют в будущем перезахоронить

Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца временно похоронили на территории Национального военного мемориального кладбища. В будущем их планируют перезахоронить в Украинском национальном пантеоне.

Напомним, 11 августа в Роттердаме на кладбище "Кросвейк" провели эксгумацию останков Евгения Коновальца. Прах полковника планировали вернуть в Украину и перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

Как писал OBOZ.UA, 13 августа в Украину доставили прах полковника Армии УНР Евгения Коновальца. На родине его встретили с государственными и военными почестями.

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