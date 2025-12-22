'Мы – следующие, если Украина проиграет': волонтер из Бельгии рассказал, что не так с мирным планом Трампа

Мирный план США не соответствует ключевому запросу украинского общества – долговременному и справедливому миру. В то же время проигрыш Украины в войне создаст прямую угрозу для стран Европы, ведь Россия не остановится.

Такими мыслями в интервью СМИ поделился бельгийский гуманитарный волонтер Баренд Лейтс. Он убежден, что нельзя считать стабильным любое мирное соглашение, которое предусматривает территориальные уступки или ограничения независимости.

"Мир возможен лишь в том случае, если он воспринимается как мир людьми, живущими в этой стране. Если приходится уступать территорию, если приходится идти на огромные уступки в вопросе независимости, то это нельзя воспринимать как справедливое и долговременное мирное соглашение", – сказал собеседник СМИ.

Волонтер подчеркнул: если агрессор получает вознаграждение за вторжение, это создает прецедент для новых атак, в том числе и за пределами Украины. Именно поэтому, по его убеждению, Европа должна и в дальнейшем поддерживать Украину.

По словам Лейтса, внутри НАТО существует убеждение: Украина не может проиграть эту войну, ведь в таком случае под угрозой окажется сама Европа.

"Украина уже продемонстрировала свою устойчивость в условиях современной войны. Думаю, несмотря на очень сложные условия, поддержка в Украину будет продолжать поступать. Я в это верю. Внутри НАТО существует твердая убежденность, в том числе и при поддержке США, в том, что Украина не может проиграть эту войну. Потому что, если вы проиграете, мы – следующие", – отметил Лейтс.

Кроме того, собеседник СМИ поделился и мыслями о мирном плане США. По его словам, он воспринимается не как политическое решение, а как экономическое соглашение, направленное на восстановление связей с Россией и получение выгоды из украинских ресурсов. Он подчеркнул, что такой подход игнорирует главное условие – необходимость справедливого и долговременного мира, приемлемого для украинских граждан.

Комментируя позицию Дональда Трампа относительно якобы слабых позиций Украины, волонтер заявил, что главным козырем государства является стремление его народа не жить под российской оккупацией.

"Однако у вас все карты на руках. У вас есть цель: вы не желаете, чтобы вашу страну захватили россияне. Это ваш главный козырь. Желание народа не быть вассальным государством России – это главный козырь, который у вас на руках", – отметил Лейтс.

