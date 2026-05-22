'МВД Несокрушимые': история майора НГУ Евгения Лахненко

Министерство внутренних дел Украины совместно с OBOZ.UA продолжают коммуникационную кампанию, призванную рассказать об инициативе "МВД Несокрушимые", истории ее участников и силу восстановления через спорт.

Наш следующий Герой – 45-летний Евгений Лахненко – майор НГУ, киевлянин, военнослужащий 1-й Президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины – "Ураган". Евгений на фронте – с 2023-го года. Участвовал в обороне Киевщины, воевал в Донецкой и Харьковской областях.

9 октября 2025 года, выполняя боевую задачу на Купянском направлении, получил тяжелые ранения после удара вражеского fpv-дрона. В результате – остался без конечностей руки и ноги. Евгений не теряет жизненного оптимизма. Он прошел сложную реабилитацию, продолжает свою военную службу, ежедневно поддерживает себя в форме.

"Бассейн очень сильно помогает физическому и ментальному восстановлению. Такое ощущение, что ты будто на море. У тебя работают все мышцы. Поэтому лучше бассейна для реабилитации ничего нет", – советует Евгений Лахненко бойцам, кто также будет проходить восстановление.

Мы встретились с Евгением во время утренней тренировки. Он выполнял водные упражнения с тренером. А уже в перерыве имели возможность пообщаться с ветераном, расспросить о спортивных планах.

"Конечно, буду продолжать заниматься спортом. Как получил беговую стопу, сразу протестировал ее. Уже пробежал на ней свои первые 9 км горными тропами Львовщины. В ближайших планах – участвовать в марафонах", – делится своими спортивными достижениями Евгений Лахненко.

О его военной службе и спортивной истории смотрите в видео – будет трогательно и интересно.