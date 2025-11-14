Можно сэкономить сотни: как уменьшить счета за электроэнергию

С приходом холодов и нестабильной ситуации с электроснабжением в Украине счета за коммунальные услуги могут быть значительно больше.

Эксперт по энергозатратам Энди Симмс объяснил, что лучший подход к управлению затратами на энергию – это сочетание долгосрочных улучшений дома и простых, экономически эффективных хитростей, пишет Express.

Вот восемь пунктов и мероприятий, которые могут помочь сократить счета за электроэнергию этой зимой:

Изоляция котла

Изоляция водяного цилиндра вашего котла удерживает тепло и предотвращает его потери. Если выполнить эту работу самостоятельно, то вы также сэкономите на оплате за услуги мастера. Изоляция внешних труб может обеспечить дополнительную экономию.

Улучшенная изоляция

Обновление чердаков, стен и пола может значительно уменьшить потери тепла и сделать ваш дом более энергоэффективным в долгосрочной перспективе.

Обслуживание котла

Профессиональное обслуживание вашего котла обеспечивает его эффективную работу и помогает предотвратить дорогостоящие поломки в холодные месяцы.

Удаление воздуха из радиаторов

Выпуск воздуха, задержавшегося в радиаторах, улучшает циркуляцию тепла, помогая комнатам эффективнее прогреваться. Эту работу может выполнить ключ от радиатора, отвертка или даже нож.

Обновление окон

Замена однокамерных стеклопакетов на двухкамерные уменьшает потери тепла.

Портативные обогреватели

Энергоэффективные портативные обогреватели могут обогревать отдельные комнаты, что идеально подходит для удаленных работников или помещений, которые используются реже.

Тепловые шторы или жалюзи

Установка тепловых штор сохраняет тепло внутри зимой и блокирует солнечный свет летом, улучшая общий контроль температуры.

Улучшенная вентиляция

Надлежащая вентиляция предотвращает чрезмерную влажность и образование плесени. Использование новейшей техники, которая предусматривает открытие всех окон на короткий период дважды в день, удаляет влагу без чрезмерной потери тепла.

