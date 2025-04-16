Можно обезвредить любые боеприпасы: на Харьковщине военные применяют новый для Украины способ разминирования. Фото и видео

На Харьковском направлении наши военные используют новый для Украины способ разминирования – модульную кумулятивную систему "Спалах". Ее по аналогии с зарубежными устройствами разработал военнослужащий из Ривненской области, командир инженерно-саперного взвода Андрей с позывным "Лесник".

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Об этом сообщает "Укринформ". Эта система обезвреживает взрывоопасные предметы так, что их обломки разлетаются на считанные метры. При этом используется в 20 раз меньше пластида.

"В случае обычного способа уничтожения, например, 152-миллиметрового артиллерийского снаряда, нужно 0,8-1 кг тротила в шашках, а кумулятивному устройству достаточно 50 граммов", – сказал "Лесник".

Почти все изделие состоит из пластика – его детали печатают на 3D-принтере, из меди изготовлена только кумулятивная воронка.

Таким способом можно обезвредить любые боеприпасы: от противопехотной мины "Лепесток" до управляемой авиабомбы.

"Месяца три назад мы уничтожали КАБ на Харьковском направлении. Он прилетел неподалеку от наших укреплений, не сдетонировал. Забрать его на полигон мы не могли – очень малое было расстояние до врага. Поэтому мы "раскололи" КАБ на части, и для этого понадобилось только 50 граммов взрывчатки", – рассказал военный.

Его взвод уничтожил уже более 500 взрывоопасных предметов, используя "Спалах".

"Спалах" и "Спалах+" прошли тестирование и получили кодификацию Минобороны, поэтому их можно официально закупать. Изготовляет устройства частное предприятие, один "Спалах" стоит до 500 грн. Производство можно масштабировать до 20 тысяч изделий в месяц, но об этом пока речь не идет. Разработчик считает, что в перспективе таким устройством мог бы пользоваться любой пехотинец.

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