Может убить кота за 24 часа: никогда не используйте это средство близко возле животных

С наступлением холодов многие из нас пользуются антифризом. Это удобное средство помогает удалять лед с автомобилей перед выездом на дорогу.

Однако ветеринарная медсестра призвала людей быть особенно осторожными с его использованием. Это объясняется тем, что этот продукт может быть чрезвычайно опасным для животных, которые с ним контактируют.

Так, эксперт Джейд в своем TikTok призвала людей избегать антифризов, содержащих этиленгликоль, поскольку они могут нанести вред вашим домашним животным или другим пушистым друзьям.

Этиленгликоль – это прозрачная, сладкая на вкус, вязкая жидкость, которая используется преимущественно как антифриз или охлаждающая жидкость в транспортных средствах. Он также является сырьем для полиэфирных волокон, таких как ПЭТ-пластик. Он ядовит при проглатывании, особенно для кошек.

Это вещество может убить кошек в течение 24 часов. Это также может быть смертельным для собак и других домашних животных.

Смертельная доза для среднестатистической кошки составляет всего 1-2 чайные ложки, что делает немедленную ветеринарную помощь чрезвычайно важной в течение 12 часов после воздействия, чтобы спасти животное.

Специалист призвала избегать использования продуктов с этиленгликолем, таких как спреи для удаления льда, если это возможно. Вместо этого она рекомендует использовать скребок для льда для борьбы с обледенелыми окнами.

Даже если это означает тратить лишние 10-15 минут на размораживание автомобиля каждое утро, вы можете спасти домашнего любимца.

