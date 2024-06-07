Блог | Может ли решиться демографическая проблема Украины?
Демографическая проблема Украины просто не имеет решения. Даже в лучшей для жизни стране – Финляндии – население не воспроизводится. И не только условные местные, но и приезжие издалека.
Далее текст на языке оригинала.
За 23 роки у вихідців з арабских та сомалійських країн народжуваність упала більше ніж вдвічі. Ще років десять – і навіть у них кількість дітей на мати стане меншою 2.0. Отже, не тільки грошове стимулювання народжуваності не працює, як показав досвід Південної Кореї, але й загальний розвиток суспільства. Та ще й з такими сусідами під боком(
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...