Демографическая проблема Украины просто не имеет решения. Даже в лучшей для жизни стране – Финляндии – население не воспроизводится. И не только условные местные, но и приезжие издалека.

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За 23 роки у вихідців з арабских та сомалійських країн народжуваність упала більше ніж вдвічі. Ще років десять – і навіть у них кількість дітей на мати стане меншою 2.0. Отже, не тільки грошове стимулювання народжуваності не працює, як показав досвід Південної Кореї, але й загальний розвиток суспільства. Та ще й з такими сусідами під боком(