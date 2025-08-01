Морпех Александр Кириенко ответил американской рэперше, которая шокировала шуткой о его плене и вызвал восторг в сети. Видео

Освобожденный из российского плена украинский морпех Александр Кириенко отреагировал на слова американской рэперши Азилии Бэнкс, которая оскорбительно высказалась о его фото до и после пребывания в неволе. Достойный ответ защитника вызвал восхищение в сети.

Видео дня

Видеообращение Александр Кириенко опубликовал на своей странице в Facebook. К нему он добавил текст, переведенный на английский язык.

Как Александр Кириенко ответил скандальной рэперше

Александр Кириенко рассказал, что участвовал в обороне Мариуполя и весной 2022 года попал в российский плен, где пробыл три года.

"На днях я увидел пост американской певицы Азилии Бэнкс, которая высмеяла мои фото и мое физическое состояние после плена. Я – украинец, и я поддерживаю свободу слова", – сказал защитник.

Александр добавил, что каждый имеет право высказать свое мнение, но наша совесть и честь должны накладывать определенные ограничения.

"Азалия, я желаю тебе, чтобы никто из твоих близких не попробовал такой диеты, которую получают украинские военнопленные. Постоянное унижение, избиение и постоянный голод. Я знаю, какую трагедию пережили афроамериканцы, и на себе ощутил, как ломает человеческую душу опыт неволи. Травму неволи чувствуют даже те поколения, которые не видели этого ада", – обратился он к реперке.

Военный добавил: от каждого из нас зависит, что делать с этим опытом – стать сильнее и научить своих детей бороться за свое будущее или дать сломать нас и будущее наших детей.

Пытки – это преступление. Неволи нет города в цивилизованном мире, ведь люди созданы для свободы и взаимопонимания, пояснил Александр.

"И всех своих детей я учу именно так. Учу отвечать за каждое сказанное слово. Потому что слово – это зерно действия. И каждая мировая трагедия начиналась с какого-то неправильного слова. Слава Украине!" – подытожил защитник.

В комментариях пользователи поддержали воина и поблагодарили за защиту Родины. Украинцы выразили восхищение тем, как достойно и взвешенно Александр Кириенко ответил на провокацию.

"Героям слава! Достойный ответ. Спасибо, Саша, что выжил и быстрого тебе восстановления", "Как достойно, взвешенно ответил Герой американской гражданке! Каждое слово – это боль, это воспоминание за страшные годы неволи! Но без единого оскорбительного слова, пронзительно и толерантно!", "Сильно!", "Без комментариев", – пишут они.

Что предшествовало

26 июля Бэнкс в соцсети X репостнула сообщение с фото Александра Кириенко, на котором видно, как катастрофически он похудел в российском плену. Она цинично написала, что "что-то нужно было, чтобы остановить его толстую задницу от еды".

Поступок певицы шокировал сеть и спровоцировал бурю возмущения – ее обвинили в издевательстве над человеком, прошедшим пытки. Некоторые указали, что это просто очередная попытка привлечь внимание за счет чужой боли.

Это была не первая антиукраинская выходка Азилии Бэнкс. В марте 2025 года она назвала Украину "бубонной чумой" и заявила, что Киев "никогда не выиграет войну с Россией". Также рэперша утверждала о якобы фальсификации на президентских выборах в Украине, которая якобы стала "платформой для прокси-войны".

Бэнкс также назвала себя "Азилка" в угоду аудитории в РФ. По ее словам, это решение появилось после отношений с россиянином.

Она также поддержала войну РФ против Украины 2022 года и хвалила диктатора Владимира Путина. Кроме того, рэперша известна конфликтами с другими артистами, расистскими и гомофобными высказываниями.

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