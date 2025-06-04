Канадский производитель бронемашин перенес производство в Украину: какую продукцию выпускает

Канадский производитель бронемашин Roshel перенес часть своего производства на территорию Украины. Завод заработал еще два месяца назад и активно производит бронированные автомобили.

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Об этом рассказал генеральный директор Roshel Ромаш Шимонов во время конференции "Украина сделает НАТО сильнее" в Торонто. Он по понятным причинам не раскрыл местоположение завода.

"Мы завершили этап планирования и уже запустили в Украине мощности по производству. Предприятие было открыто два месяца назад и теперь оно активно работает", – сказал Шимонов.

Гендиректор Roshel оставил в тайне расположение своего предприятия в Украине из-за рисков безопасности.

"Завод точно станет очень желанной мишенью для россиян", – отметил он.

Ромаш Шимонов имеет украинские корни, и он восхищается украинцами, которые работают на его предприятии.

"Мы получили невероятных людей, имеющих способности, знания и опыт, который может быть внедрен в настоящих решениях. Такого не найдешь больше нигде", – подчеркнул Шимонов.

Отметим, что недорогие и надежные бронемашины Senator, которые выпускает компания Roshel, активно применяются украинскими военными на фронте – для перевозки личного состава, эвакуации раненых и патрулирования.

В автомобилях использовано коммерческое шасси грузовика Ford F550, что позволило Roshel удешевить свою продукцию и упростить ее обслуживание.

Характеристики бронемашин Senator

Senator – высокопроходимые бронемашины для спецопераций канадской компании Roshel Defense Solutions. Они были представлены в 2018 году. Senator предназначен для различных задач, в частности для транспортировки личного состава и эвакуации раненых. Также на него можно установить оружие.

Бронемашина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из калибра 12,7-мм, а также взрывозащитный кузов, может выдержать подрыв гранаты или мины. Шины имеют систему Run Flat с подкачкой на ходу. Бронемашина имеет 8 посадочных мест для десанта.

Также машина оборудована системой фильтрации воздуха военного класса, которая способна противодействовать химическим, биологическим и радиологическим атакам, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

С началом войны Roshel быстро переориентировался на помощь ВСУ. Канадское предприятие начало работать в две смены без выходных и довело выпуск автомобилей до четырех в день.

Сегодня Roshel имеет заказы не только от оборонного ведомства Канады, но и от целого ряда стран НАТО. Сейчас поставки 92% канадских бронемашин в Украину профинансированы другими странами.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады. Эту модель специально усовершенствовали для нужд украинской армии. Украина уже получила 1400 бронемашин Senator.

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