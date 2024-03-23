Местами осадки, но стабильно плюсовая температура: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 24 марта

В Украине 24 марта облачно с прояснениями. И хотя местами ожидаются осадки, всюду будет стабильная плюсовая температура.

Как рассказали в Укргидрометцентре, в западных, северных, а днем и в большинстве центральных и Одесской областях в воскресенье ожидается дождь. На остальной территории страны будет без осадков.

Ветер 24 марта прогнозируют южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, но небольшой, всего лишь 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму ночью около 0°. Но днем 7-12° тепла, а на юге и востоке страны днем до +15°. Даже на высокогорье Карпат ожидают мокрый снег и дождь при температуре в течение суток 1-5 градусов тепла.

В Киевской области в воскресенье будет облачно с прояснениями, и ожидается дождь. Южный ветер впоследствии станет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура в области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 10°.

Отдельно синоптики предупредили о снеголавинной опасности в украинских Карпатах. Опасность (3-го уровня) связана с оттепелью. Поэтому на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможно сход лавин. "Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – предупредили сингоптики.

Сегодня, во Всемирный день метеорологии, специалисты предоставили слово детям, которые, в свою очередь, дали прогноз погоды на 2050 год.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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