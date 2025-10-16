'Мечтал создать собственную семью': в боях на Донетчине погиб 27-летний защитник со Львовщины. Фото

На востоке Украины погиб "азовец" Сергей Паук. Воин, которому было всего 27 лет, принял последний бой в Донецкой области 29 сентября 2025 года.

Трагическую новость подтвердила в Facebook пресс-служба горсовета Новояворовска. Герой был родом из этого города на Львовщине.

Что известно о погибшем защитнике Украины

Паук Сергей Степанович родился 24 сентября 1998 года. Учился в Новояворовском ЗОСО I-III ступеней №3, после школы поступил в Украинскую академию книгопечатания.

После некоторое время работал во Львове на предприятии "Экспресс Медиа". Последним местом работы была должность водителя в Новояворовском Центре предоставления административных услуг.

"Паук" в первые дни большой войны вступил в местную ТрО. "Неоднократно были отмечены его самоотверженность и патриотизм", – рассказали в городском совете.

В июне 2024 года молодой украинец подписал контракт. Службу старший солдат проходил в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины "Азов". Погиб на Донецком направлении, выполняя боевое задание.

"Сергей очень любил спорт, увлекался футболом и, конечно, военным делом. Мечтал создать собственную семью после окончания войны", – вспомнили его знакомые.

У Героя остались мать Мария и отец Степан, брат Виталий с женой Юлией и племянники Соломийка и Юстинка – маленькая крестница защитника.

Тело воина привезли в родной город в среду, 15 сентября. Парастас состоялся позже в тот же день в храме святых Петра и Павла в Новояворовске.

Чин похорон назначен на 16 октября, начало – в 11:00 в храме. Похоронят бойца на кладбище города Новояворовск.

