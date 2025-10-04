Активный и общительный: на войне погиб Герой из Днепропетровщины. Фото

Война, развязанная Россией, унесла жизнь еще одного воина из Днепропетровской области. На фронте погиб Легкодух Богдан Николаевич из села Коломийцы в Синельниковском районе, ему было 38 лет.

Он был участником антитеррористической операции, а с началом полномасштабного вторжения РФ снова стал на защиту Украины. Об этом сообщили на странице Покровской территориальной громады в Facebook.

Что известно о павшем Герое

Богдан Легкодух родился 13 ноября 1986 года. С 1993 по 2004 годы учился в Коломийцевской средней школе, где проявил себя как старательный ученик, был активным и общительным, участвовал в различных конкурсах. Но больше всего он любил спорт, особенно футбол.

"Физически здоровый, сильный, мужественный юноша был в составе футбольной команды села", – сказано в сообщении.

В 2004 году Богдан поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, где получил образование по специализации физическое воспитание. Свою трудовую деятельность начал в родной школе, где работал учителем физкультуры.

С апреля 2015 года по апрель 2016 года Богдан Николаевич был участником антитеррористической операции на востоке Украины. А с 26 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России он одним из первых снова пошел защищать Украину от захватчиков. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания.

"Это большая потеря, ведь погиб патриот и настоящий сын своего народа, который самоотверженно, до последнего вздоха, защищал родную землю от оккупантов. Богдан Николаевич был замечательным человеком, смелым воином, надежным побратимом, заботливым сыном и братом", – сказано в сообщении.

