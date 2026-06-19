Магнитные бури в конце июня: названы опасные даты

До конца июня 2026 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка, однако в некоторые дни всё же стоит обратить внимание на прогноз. В частности, 19 и 23 июня К-индекс составит 4, что означает повышенную активность геомагнитного поля.

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Об этом говорится в прогнозе Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Специалисты в этот период советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, пить много воды, а также следить за прогнозами магнитных бурь.

Что известно

Магнитные бури (также вспышки на Солнце, геомагнитная активность) – это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может ухудшать самочувствие метеозависимых людей.

Так, согласно прогнозу, до конца июня значительной магнитной активности не ожидается, однако иногда солнечная активность все же будет повышаться. Как видно из таблицы, это произойдет 19 и 23 июня.

Отметим, что активность магнитного поля показывает К-индекс, он измеряется по шкале от 0 до 9. 19 и 23 июня он достигнет отметки 4, то есть это ещё не магнитная буря, но определённый всплеск на Солнце будет наблюдаться.

Так, 19 и 23 июня, как уже отмечалось, К-индекс будет равен 4, на что следует обратить внимание метеозависимым людям.

20, 22, 27, 28 июня этот показатель будет равен 3, то есть геомагнитное поле Земли будет находиться в состоянии слабого возмущения, но это не магнитная буря, поэтому такая ситуация считается относительно спокойной.

21, 24, 25, 26, 29, 30 июня К-индекс прогнозируется на уровне 2, что означает спокойную ситуацию в геомагнитном поле. То есть это нормальное состояние, которое не считается магнитной бурей.

Как улучшить самочувствие в период геомагнитной активности

Чтобы смягчить воздействие повышенной солнечной активности на организм, необходимо соблюдать несколько правил:

избегать чрезмерной физической активности, отдавая предпочтение спокойным прогулкам и релаксации;

отдавая предпочтение спокойным прогулкам и релаксации; принимать препараты для поддержания сердечно-сосудистой системы, если для этого есть соответствующие показания;

следить за прогнозами магнитных бурь, это поможет подготовиться к возможным изменениям в самочувствии;

пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание;

соблюдать режим сна. Стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время.

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