Как в СССР появились стиляги и почему их осуждали

Феномен стиляг - молодежной субкультуры, существовавшей в СССР, приобрел широкую известность, в частности, благодаря кинематографу и популярным западным артистам. Стиляги отличались своей внешностью и поведением, которое кардинально отличалось от общепринятых норм.

Видео дня

Движение стиляг зародилось в конце 1940-х годов. Его представители стремились всем своим видом и манерой поведения выделиться из "серого" и унифицированного советского общества. Они отвергали единые идеи, установки и принципы, навязываемые государством.

Сам термин "стиляга" появился в 1949 году на страницах советского юмористического журнала, где их изобразили как странных, ярко одетых лиц, танцующих бессмысленные танцы. Сатирический фельетон выставлял стилягу необразованным и высокомерным, и примерно такое негативное отношение к ним было у большинства советских граждан.

Внешность как протест

Чтобы подчеркнуть свое несогласие с определенными нормами советской морали и общественными правилами, стиляги выбирали максимально выразительную внешность. Они ориентировались на западную моду, информацию о которой получали из иностранных журналов и кинофильмов. Найти подходящую одежду и обувь, которая отличалась бы от стандартных моделей в советских магазинах, было непросто, поскольку ассортимент был крайне ограниченным. Поэтому участники движения активно "охотились" за каждым экземпляром, доставая его "из-под полы" или через друзей и знакомых, имевших доступ к редким товарам.

Первоначальные образы стиляги часто формировали, имитируя персонажей западных фильмов, где внешность нередко преувеличивалась. Поэтому поначалу их облик мог казаться довольно комичным. Они любили носить широкие яркие брюки, пестрые пиджаки, шляпы с широкими полями, рубашки с экзотическими узорами (как гавайские), галстуки с изображениями животных или драконов, а также остроносую обувь, которую называли "шузами" (от английского "shoes"). Характерной деталью были также яркие носки.

Позже их стиль несколько изменился, став более сдержанным, но все еще элегантным и отличным от массового. На смену широким брюкам пришли более узкие "дудочки", появились "заморские" джинсы, тонкие галстуки, зонтики-трости. В одежде стали преобладать более спокойные цвета без кричащих расцветок. Девушки-стиляги также имели свои отличительные черты, хотя их арсенал был скромнее: яркие пышные юбки и платья, цветные блузы с принтами, остроносые туфли и яркие повязки на волосы. В макияже они делали акцент на глаза с толстыми стрелками и яркие губы, а волосы укладывали волнами или в высокие прически, как "бабетта".

В своем поведении стиляги также подражали западной культуре. Они демонстрировали веселое настроение, легкость, ироничность, игривость, яркую эмоциональность и определенное безразличие к общественному мнению. Их страстью был танец буги-вуги, который они старались исполнять как можно чаще. Большое влияние на стиляг, особенно в 1960-х, имел образ американского певца Элвиса Пресли - они копировали его яркие концертные костюмы и знаменитую прическу "кок".

Основная причина, почему стиляг не любили и преследовали, заключалась именно в их непохожести и стремлении выделиться. Советское общество ценило единство, унификацию и движение в одном, "правильном" направлении. Люди одевались, слушали музыку и смотрели фильмы, которые были одобрены государством и цензурой.

Стиляги же не вписывались в эту концепцию и самим фактом своего существования, своей яркой индивидуальностью, якобы разрушали идеальную картинку советской действительности. По этой причине их высмеивали в сатирических произведениях, представляя как отрицательных персонажей, лентяев или даже вражеских агентов. В 1950-х на стиляг началась настоящая "охота" с преследованиями, публичными осуждениями, задержаниями правоохранителями и даже физическим насилием - им могли рвать одежду или принудительно обрезать волосы. Движение начало угасать после прихода к власти Хрущева, когда отношение к ним стало несколько более лояльным, и протестный пыл у молодежи постепенно исчез.

OBOZ.UA ранее писал о том, почему в СССР женщины на работу не надевали брюки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.