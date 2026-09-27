Люди, родившиеся в эти месяцы, никогда ничего не делают наполовину

Есть люди, которым достаточно приложить лишь немного усилий к общему делу – главное, чтобы конечный результат был удовлетворительным. Однако те, кто родился в январе, мае или октябре, не готовы довольствоваться второстепенными задачами.

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Как только они за что-то берутся, то доводят дело до конца. Люди, родившиеся в эти три месяца, никогда ничего не делают наполовину, и, честно говоря, они, пожалуй, воспримут это как комплимент, пишет OBOZ.UA.

Январь

Усилия лишь наполовину – это не то, что вам нужно. Вот почему люди доверяют вам важные дела. В целом, в вашей работе есть некая успокаивающая последовательность. Никому не нужно проверять вашу работу, потому что вы уже трижды её переделали, прежде чем они додумались спросить.

Май

Эта черта проявляется и в мелочах, а не только в крупных обязательствах. Поездка на выходные превращается в полностью распланированный маршрут. Новое хобби становится чем-то, о чём вы вдруг узнаёте тревожно много информации в течение месяца. Как только ваше внимание сосредотачивается на чём-то, не остаётся ни одной случайной версии вас.

Октябрь

Вы воспринимаете вещи очень лично в лучшем смысле этого слова. Если ваше имя связано с чем-то, это должно быть чем-то большим, чем просто "хорошо". Вы стремитесь к совершенству. Это как в этом месяце рождения переписать электронное письмо четыре раза, дважды проверить любой план и вернуться назад, чтобы убедиться, что со всем действительно всё в порядке. С дипломатической энергией Весов или интенсивной энергией Скорпиона это не совсем перфекционизм.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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