Лунные знаки: что они означают и как рассчитать свой

Всем известно понятие солнечного знака (знак Зодиака), а вот термин "лунный знак" кажется более загадочным и таинственным. На самом деле, лунный знак является спутником вашего солнечного знака.

"Солнце – это то, как вы представляете себя во внешнем мире, а луна — это та часть вас самих, которую вы, возможно, склонны скрывать от мира", – объяснила астролог Тали Эдут, пишет Elle .

Ваш лунный знак связан с вашими эмоциями, желаниями и вашим личным "я" – той стороной вас, о которой знают только самые близкие люди.

Луна также является правящей планетой Рака, поэтому она, как правило, представляет скрытую часть вашей личности, говорит Эдут. Ваш лунный знак связан с тем, что вам нужно, чтобы чувствовать себя эмоционально безопасно в отношениях, или как вы можете реагировать, когда возникают семейные триггеры.

Также ваш лунный знак влияет на выбор дома. Если у вас Луна в Близнецах, вам может понадобиться балкон, который выходит на шумную улицу, объясняет Эдут, или если у вас Луна в Рыбах, вы можете захотеть жить в крепости где-то, где вас никто не сможет найти.

Как можно рассчитать свой лунный знак?

Ваш лунный знак является результатом того, где на небе находилась Луна, когда вы родились.

"Луна вращается вокруг нас, поэтому она движется по кругу", – объясняет астролог. "Если разделить этот круг на 12 частей, как часы, каждая из этих частей будет связана с одним из знаков зодиака. Каждые два с половиной дня Луна переходит в другой знак, поэтому в течение месяца она проходит через все 12 знаков Зодиака. Поэтому кто-то, кто родился даже на день позже вас или позже того же дня, может иметь другой знак Луны".

Лунные знаки по стихии

Земля: Козерог, Дева, Телец

"Земным спутникам действительно нужна большая поддержка", – объясняет Эдут. "Они не любят много сюрпризов". Они ценят стабильность и крепкие отношения. Хотя они "медленные", то есть им нужно время, чтобы открыться, Эдут говорит, что как только они это делают, они становятся верными друзьями.

Огонь: Лев, Стрелец, Овен

С другой стороны, огненные луны любят сюрпризы, потому что им "очень легко становится скучно", говорит Эдут. "Им нужно большое эмоциональное разнообразие. Они — тайные королевы драмы. Они могут казаться чрезвычайно спокойными, что может быть хорошо, потому что с ними может быть очень интересно, но их истерики легендарные".

Вода: Рыбы, Скорпион, Рак

Водяные месяцы имеют глубокие корни и могут бояться сближения с людьми, поскольку склонны к глубокой связи с другими. "Они могут потеряться в чувствах и потерять себя в других людях", – добавляет Эдут.

Воздух: Водолей, Близнецы, Весы

Однако, с людьми, принадлежащими к знаку Воздушной Луны, труднее всего строить длительные отношения, объясняет Эдут. "Они могут быть очень переменчивыми в своих эмоциях". Она добавляет: "Они из тех, кто веселее, но с ними иногда может быть немного труднее поддерживать близкие отношения". Они также очаровательны и могут предпочитать обсуждать то, что они думают, а не то, что чувствуют.

