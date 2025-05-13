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"Лучший из лучших": в боях в Донецкой области погиб защитник из Черкасской области. Фото

Катя Поплюйко
Новости. Общество
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'Лучший из лучших': в боях в Донецкой области погиб защитник из Черкасской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. В боях в Донецкой области погиб военнослужащий из Черкасской области Виталий Полищук.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщает Уманский городской совет. Мужественный защитник отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания.

"Опять тяжелая весть ... снова громада в трауре ... Погиб наш земляк, воин-защитник, солдат – Полищук Виталий Лукьянович, 1976 г.р. Прощание с Героем состоится: 14 мая 2025 г. в 10:00", – говорится в сообщении.

"Лучший из лучших": в боях в Донецкой области погиб защитник из Черкасской области. Фото

13 мая в Уманской громаде объявлено днем траура. По сообщению "Суспильного", Виталий Полищук погиб 3 мая 2025 года в результате обстрела, получив травмы, несовместимые с жизнью. Защитнику было 48 лет.

На своей странице в Facebook пользователь Алла Слипенко обнародовала щемящее видео с фотографиями Виталия Полищука и отметила, что не может поверить в смерть военного.

"Лучший из лучших": в боях в Донецкой области погиб защитник из Черкасской области. Фото

"Во время выполнения боевых задач погиб Полищук Виталий Лукьянович. Вечная память, Виталий, не верится, не могу поверить ... оптимист, патриот, жизнелюб, всегда веселый, приветливый, лучший из лучших", – говорится в сообщении.

Похоронят павшего бойца 14 мая на Аллее Героев в Умани.

"Лучший из лучших": в боях в Донецкой области погиб защитник из Черкасской области. Фото

Напомним, во время выполнения боевого задания погиб Алексей Якубенко, оператор FPV-дронов, который в свое время служил в 128 бригаде ТрО "Дикое Поле" Вооруженных сил Украины. Защитник был родом из прифронтового Никополя Днепропетровской области.

Как писал OBOZ.UA, ранее в боях на восточном фронте погиб боевой офицер, учитель-реабилитолог Вадим Романюк из Черновицкой области. До военной службы мужчина работал с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке в образовательном процессе.

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