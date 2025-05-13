'Лучший из лучших': в боях в Донецкой области погиб защитник из Черкасской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. В боях в Донецкой области погиб военнослужащий из Черкасской области Виталий Полищук.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщает Уманский городской совет. Мужественный защитник отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания.

"Опять тяжелая весть ... снова громада в трауре ... Погиб наш земляк, воин-защитник, солдат – Полищук Виталий Лукьянович, 1976 г.р. Прощание с Героем состоится: 14 мая 2025 г. в 10:00", – говорится в сообщении.

13 мая в Уманской громаде объявлено днем траура. По сообщению "Суспильного", Виталий Полищук погиб 3 мая 2025 года в результате обстрела, получив травмы, несовместимые с жизнью. Защитнику было 48 лет.

На своей странице в Facebook пользователь Алла Слипенко обнародовала щемящее видео с фотографиями Виталия Полищука и отметила, что не может поверить в смерть военного.

"Во время выполнения боевых задач погиб Полищук Виталий Лукьянович. Вечная память, Виталий, не верится, не могу поверить ... оптимист, патриот, жизнелюб, всегда веселый, приветливый, лучший из лучших", – говорится в сообщении.

Похоронят павшего бойца 14 мая на Аллее Героев в Умани.

Напомним, во время выполнения боевого задания погиб Алексей Якубенко, оператор FPV-дронов, который в свое время служил в 128 бригаде ТрО "Дикое Поле" Вооруженных сил Украины. Защитник был родом из прифронтового Никополя Днепропетровской области.

Как писал OBOZ.UA, ранее в боях на восточном фронте погиб боевой офицер, учитель-реабилитолог Вадим Романюк из Черновицкой области. До военной службы мужчина работал с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке в образовательном процессе.

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