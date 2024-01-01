Лучше пересидеть дома: синоптики дали прогноз погоды на 1 января 2024 года

Погода в Украине в понедельник, 1 января, будет пасмурной практически во всех областях. На Закарпатье, а также на севере и в Винницкой области, ожидаются дожди и мокрый снег.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. По данным синоптиков, в Карпатах и на Закарпатье будут значительные дожди и порывы ветра от 15 до 10 метров за секунду.

В то же время в центре и на юге Украины ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха в западных областях будет от +5 до +8 градусов, а ночью от +4 до +2. На севере днем синоптики прогнозируют +2..+4 градуса, а ночью от +1 до -1 градуса.

В центральных областях Украины 1 января ожидается днем температура от +5 до +7. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов. На востоке днем в понедельник +2..+4 градуса, ночью от 0 до -2.

В южных регионах нашей страны в понедельник столбики поднимутся до +11 градусов, ночью будет от 0 до +4.

В столичном регионе 1 января будет пасмурно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается дождь. Температура на Киевщине ночью от +3 до -2, днем +2..+7. В Киеве ночью около 0 градусов, днем до +6.

В то же время, на высокогорье Ивано-Франковской области в связи с осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Синоптики предупредили о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что в начале 2024 года в Украине ожидается аномально теплая погода. В некоторых регионах нашей страны воздух прогреется до +9…+11 градусов.

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