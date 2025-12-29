Легко учатся: красивые щедривки для детей

Накануне Нового года, в Щедрый вечер по новому календарному стилю, в Украине издавна звучат щедривки. Это особое время, когда древние народные традиции оживают в детских голосах, веселых костюмах и искренних пожеланиях.

Видео дня

Переодетые в Маланку, козу, деда или других фольклорных персонажей, дети ходят от дома к дому, поют щедривки и желают хозяевам здоровья, счастья и достатка в новом году. Чтобы малышам было легко и интересно приобщиться к этой красивой традиции, OBOZ.UA публикует подборку простых и мелодичных щедривок, которые легко запомнить.

Щедривки для детей

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості до речі

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято.

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Гарно й щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров’я,

Жити будете з любов’ю,

Добрі будуть справи й дії,

Ваші справдяться надії!

Миру й щастя вам бажаю!

З Новим роком вас вітаю!

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки -

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати...

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Під обрусом сіно, на обрусі свічка,

На всю хату пахне свіжа паляничка.

На радість дорослим на втіху малечі

Йде до нас у гості Щедрий добрий вечір!

OBOZ.UA также публиковал полный церковный календарь на 2026 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий