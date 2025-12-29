Легко учатся: красивые щедривки для детей
Накануне Нового года, в Щедрый вечер по новому календарному стилю, в Украине издавна звучат щедривки. Это особое время, когда древние народные традиции оживают в детских голосах, веселых костюмах и искренних пожеланиях.
Переодетые в Маланку, козу, деда или других фольклорных персонажей, дети ходят от дома к дому, поют щедривки и желают хозяевам здоровья, счастья и достатка в новом году. Чтобы малышам было легко и интересно приобщиться к этой красивой традиции, OBOZ.UA публикует подборку простых и мелодичных щедривок, которые легко запомнить.
Щедривки для детей
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
***
Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості до речі
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято.
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!
***
Гарно й щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров’я,
Жити будете з любов’ю,
Добрі будуть справи й дії,
Ваші справдяться надії!
Миру й щастя вам бажаю!
З Новим роком вас вітаю!
***
Щедрий вечір, добрий вечір -
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові,
Вдачу мали гарну й щиру
І жили в умовах миру.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб забрав з думок неспокій,
Дав багато мирних років.
***
Хто там, хто там в шибку стука?
Може, гість далекий?
Може, змерзли біля вікон
Молоді смереки -
То щедрівка-мандрівочка
Йде з хати до хати...
Добрий вечір, щедрий вечір,
Україно-мати!
***
Щедрий вечір, добрий вечір
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
***
Під обрусом сіно, на обрусі свічка,
На всю хату пахне свіжа паляничка.
На радість дорослим на втіху малечі
Йде до нас у гості Щедрий добрий вечір!
