Лагерь в Карпатах: 15 детей защитников Мариуполя отдохнули в рамках проекта "Среди своих"

15 детей защитников Мариуполя, которые в настоящее время проживают в Днепре, посетили детский лагерь в Карпатах. Поездка состоялась в рамках проекта "Среди своих", который реализует "Шахтер Социал" в партнерстве с проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

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Главная цель инициативы – помочь детям украинских защитников физически и психологически восстановиться, провести время в безопасной обстановке, пообщаться со сверстниками и просто побыть детьми.

Участников ждала насыщенная программа: активности на свежем воздухе, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, экскурсии и развлечения. Дети снимали собственные видео и сюжетные клипы, играли в настольные игры, участвовали в эстафетах и волейбольных матчах, посещали бассейн и отправлялись в походы по лесным маршрутам Карпат.

По вечерам участники смотрели фильмы, устраивали дискотеки, собирались у костра и демонстрировали свои таланты. Особым сюрпризом стал визит певицы Светланы Тарабаровой – с теплым общением и яркими эмоциями.

"Для нас важно, чтобы дети наших защитников имели возможность не только отдохнуть, но и получить новые положительные эмоции, найти друзей и почувствовать себя в безопасной обстановке. Именно поэтому мы ценим партнерство с "Шахтер Сошиал" и возможность вместе создавать такие проекты. Оздоровление, физическая активность, общение и поддержка – важная часть заботы о детях наших защитников. Мы хотим, чтобы у них оставалось как можно больше теплых воспоминаний о детстве", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали".

Для "Шахтер Социал" системная поддержка семей защитников Мариуполя является одним из важных направлений работы. А такие поездки дают детям возможность сменить привычную обстановку, перезагрузиться, отдохнуть на природе и вернуться домой с новыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями.