Кто звонил в первый звонок в школах СССР: как проходил выбор

1 сентября всегда было особой датой для школьников и их семей. В этот день в советских школах проходила торжественная линейка, на которой звучал первый звонок. Для первоклассников он открывал школьную жизнь, для старшеклассников – становился последним "первым звонком".

Видео дня

Традиционно в колокольчик звонила первоклассница, сидевшая на плече у выпускника. OBOZ.UA рассказывает, как выбирали детей для этого мероприятия.

Традиция с первоклассницей и старшеклассником

Главным моментом праздника было появление первоклассницы на плече у старшеклассника. Девочка звонила в маленький колокольчик, а юноша нес ее на руках перед всей школой. Этот символический ритуал олицетворял связь поколений, передачу опыта от старших к младшим и единство школьной семьи.

Как выбирали детей для почетной миссии

Право вынести колокольчик получали далеко не случайные ученики. Старшеклассником обычно становился отличник, активист или победитель олимпиад. Во многих случаях преимущество имели дети учителей или уважаемых работников школы. Иногда роль отдавали тем, чьи родители имели влияние или авторитет в местной громаде.

Для первоклассницы выбор также был тщательным: это мог быть ребенок из семьи известных педагогов или отличница в детском саду. Таким образом, момент "первого звонка" становился не только праздничной традицией, но и своеобразным отличием.

Фотография с первым звонком была настоящей семейной реликвией. Для многих родителей это событие становилось предметом гордости – ведь их ребенок был избран представлять школу на главном празднике учебного года.

Несмотря на то, что СССР давно остался в прошлом, традиция сохранилась. И сейчас в украинских школах первого сентября маленькая первоклассница на руках у старшеклассника звонит в колокольчик, символизируя начало нового учебного года и связь поколений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был выпускной во времена СССР и какие традиции до сих пор сохранились.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.